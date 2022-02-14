Yasak Elma 131. Bölüm Full İzle! 14 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 131. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ender ve Çağatay’ın nişanlanması ile ortalığın iyice karışacağı Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, son derece iddialı sahneleriyle FOX TV ekranlarındaki yerini bugün almaya hazırlanıyor. Peki, Yasak Elma dizisi 130. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Entrikalı dolu hikayesiyle tam beş sezondur FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, heyecanlı sahneleriyle reytinglerin zirvesindeki yerini koruyor. Her bölümünde seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Yasak Elma dizisi, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor.

Yasak Elma Dizisi 130. Bölümde Neler Yaşandı?

Merak ile takip edilen yapımlar arasındaki yerini beş sezondur alan Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz hafta 130. bölümü ile seyircisinin karşısında çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ender’in kendisine teklif ettiği evlilik oyununa çok sıcak olmayan Çağatay, kendisine Ender’siz bir çıkar yol aramaya başladı. Bunun için Sami’nin oğlu Ekin’in peşine düşen Çağatay, işinin hiç kolay olmadığını hemencecik fark etti. Çağatay’ı ikna etmek adına Ekin’i kullanmak isteyen Ender ise, Caner ve Emir’i Ekin’in peşine taktı. Ender’in Ekin’i Çağatay’a getirmesiyle başlayan evlilik oyunu başta Kumru olmak üzere herkesi şoke etti. Öte yandan Kumru’nun tüm çabalarına rağmen Doğan ve Yıldız giderek yakınlaşırken; Kumru’nun hamile olması, her şeyi alt üst etti.

Yasak Elma Dizisi 131. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, bugün 131. bölümünü seyircisinin karşısına çıkaracak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 131. yeni bölüm fragmanına göre; sürpriz bir hamle yapan Ender, Doğan ve Yıldız ile yediği yemekte Çağatay ile nişanlandığını açıklayacak. Bu nişanlılık hamlesi karşısında son derece şoke olan Yıldız ve Doğan, yeni bir hamlenin peşinde olacakken; Kumru, hamileliği üzerine aldığı nişan haberinin yıkıntısıyla uğraşacak. Öte yandan Kumru’nun bu yıkıntı halleri Yıldız ile işbirliği içerisine girmesini sağlayacak. Seyircisi tarafından büyük bir merak ile beklenilen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.