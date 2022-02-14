Üç Kuruş 14. Bölüm Full İzle! 14 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Üç Kuruş 14. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının ses getiren yapımlarından biri olan Üç Kuruş dizisi, bugün yeni bir kahramanıyla herkese sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Korkmaz ile kovalamacayı daha da heyecanlı hale getirecek olan Üç Kuruş dizisi, bugün saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Üç Kuruş dizisi 13. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Son dönemlerin en orijinal konularından biri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Üç Kuruş dizisi, her geçen artan seyircisiyle reytinglerde iyileşmeye başlıyor. Roman mahallesinin lideri Kartal ile komiser Efe arasında başlayan kovalamacının giderek daha heyecanlı hale gelmesini konu alan Üç Kuruş dizisi, her pazartesi saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Üç Kuruş Dizisi 13. Bölümde Neler Yaşandı?

Farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Üç Kuruş dizisi, geçtiğimiz hafta 13. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan son bölümünde; bir süredir intikam planı içerisinde Kartal, intikam planının zararlarını görmeye başladı. mahallesindeki geçim sıkıntısı giderek artan Kartal, Azade ile işbirliği içerisine girmek zorunda kaldı. Azade’nin tehlikeli göreviyle yeni bir maceraya atılan Kartal, Efe’nin hiçbir uyarısına kulak asmadan mahallesinin geçimini sağlamak için ölüm kalım savaşı vermeye başladı. Ailesini korumak için harekete geçen Oktay ise, yardım istemek için Efe’ye gitmeye karar verdi. Üç Kuruş dizisinin son bölümüne Efe ile Leyla arasındaki yüzleşme damga vururken; Baybars’ın has adamı Korkmaz’ın oyuna dahil olması Efe ve Kartal’ı zor durumda bıraktı.

Üç Kuruş Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sürükleyici hikayesiyle Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Üç Kuruş dizisi, bugün 14. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 14. yeni bölüm fragmanına göre, görevinden ziyade Kartal ve ailesiyle bir bağ kurmaya başlan Efe, hiç beklemediği seçimler yapmak zorunda kalacak. Kartal, Efe ve Çetin’in yardımıyla toparlayacakken; toparlar toparlamaz Korkmaz’ın peşine düşecek. İntikam planında giderek sona yaklaşan Kartal, herkesten habersiz olarak İrfan ile bir anlaşma yapmak için harekete geçecek. Merak ile takip edilen yapımlardan biri olan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.