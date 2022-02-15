- 15 Şub 2022 - 11:45

Destan 11. Bölüm 2022 Full İzle! 15 Şubat 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 11. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Bir Türk efsanesinden yola çıkan Destan dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün çok konuşulacak sahneleriyle ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Destan dizisinin yeni bölümünde Akkız’ı yeni bir tehlike daha bekliyor. Peki, Destan dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 10. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Akkız ile Batuga arasında destanlaşmış bir aşkı konu alan Destan dizisi, ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasına girmiş bulunuyor. İddialı ve tarihi konusu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Destan dizisi, yeni bölümlerini her salı saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Destan Dizisi 10. Bölümde Neler Oldu?

ATV ekranlarındaki yerini en son 8 Şubat 2022 Salı günü alan Destan dizisi, 10. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Destan dizisinin yayınlanan son bölümünde; Vargı Beg’in yeni hedefinde Akkız vardı. Akkız’a tuzak kuran Vargı Beg, onu zehirli bir yılanın sokmasına neden oldu. Akkız, ölüm ile pençeleşirken; Batuga, hemen Akkız’ın yanında onun hayatını kurtarmak için harekete geçti. Akkız’ın tedavi etmek için Dağ Obası’na sığınan Batuga, Çolpan Han’ın acımasızlığı karşısında bir kez daha şoke oldu. Yeni bir tuzak peşinde olan Taizu ise, Batuga’yı kaçırdı. Batuga’nın ortadan kaybolması başta Alpagu Han olmak üzere tüm sarayı hareket geçirdi. Akkız’ın onu bulmasıyla Taizu’nun elinden kurtulan Batuga, bu kez Çin’in tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Destan Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta ekranlara yeni bölümü ile gelecek olan Destan dizisi, 11. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Destan dizisinin yayınlanan 11. yeni bölüm fragmanına göre; Türkleri birleştirmek için harekete geçecek olan Akkız ve Batuga, Çin tehdidine kadar önlem almak için kolları sıvayacak. Alpagu Han, Akkız'ın ölümü için hüküm verecekken; Batuga, Akkız ölüm ile burun burunayken kendisini ortaya atacak. Seyircisi tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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15 Şub 2022 - 11:45 - Dizi Fragmanları

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