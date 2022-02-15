- 15 Şub 2022 - 11:51

Masumlar Apartmanı 58. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 15 Şubat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 32. Bölüm izle seçeneği ile 32. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 58. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Gerçek yaşam öyküsünden ekranlara uyarlanması nedeniyle seyircisini son derece etkileyen Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümünde seyircisini şoke edecek sürpriz sahneler hazırlamış bulunuyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 57. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 58. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili detaylar…

Obsesif takıntılara sahip olan kardeşlerin travmalar ile dolu yaşamını konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanıyor. Farklı konusuyla seyircisinin her hafta ilgisini çeken Masumlar Apartmanı dizisi, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla yeni bölümlerini yayınlıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 57. Bölümde Neler Yaşandı?

İki sezondur TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, en son 8 Şubat 2022 Salı günü 57. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde; kendini kaybettiğinde Mazo’ya yaptıklarını hatırlayan Han, kendisini sorgulamak ve bu hesaplaşmayı gerçekleştirmek için yalnız kalmaya karar verdi. Mazo’ya yaptıklarından dolayı kendisini suçlayan Han, bu konuyu babasını daha da fazla üzmeden çözmeye karar verdi. Naci’nin içinde olduğu durumun farkına varan Safiye, onun derdini çözmek için çaba gösterdi. Ancak, Naci’yi sıkmamak için sakince hareket eden Safiye, değiştiğini göstermek adına büyük bir çaba harcamaya başladı. Gülben ise, Safiye’nin değişimi karşısında hırslandı ve yeni hayatı için çok büyük bir adım attı. Öte yandan Ceylan, Han’ı sürpriz bir tatile çıkardı.

Masumlar Apartmanı Dizisi 58. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Sürpriz sahneleriyle seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisi, 58. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 58. yeni bölüm fragmanına göre; Ceylan ile tartışması nedeniyle tatili yarıda kesecek olan Han, kendisini hemen çöplüğüne atacak. O çöplükte karşılaştığı sürpriz ile şoke olacak olan Han, yeni sorunu ile baş başa kalacak. Safiye, Naci’nin sıkıntısını anlayabilmek adına çabalarına devam ederken; Gülben, değiştiğini kayınvalidesine kanıtlamaya çalışacak. İki sezondur reytinglerde hatırı sayılır bir izlenme elde eden Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarına getirecek.

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15 Şub 2022 - 11:51 - Dizi Fragmanları

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