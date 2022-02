Evlilik Hakkında Her Şey 19. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Şubat 2022 Evlilik Hakkında Her Şey 19. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Evlilik Hakkında Her şey 19. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Azra’nın yeni sınavlar ile karşılaşacağı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünde tüm sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlıyor! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 18. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bir uyarlama hikaye ile bu sezon FOX TV ekranlarındaki yerini almaya başlayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, reytinglerin zirvesini zorlamaya devam ediyor. Usta oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla televizyon izleyicisinin bir hayli ilgisini çekmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, her salı saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 18. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 8 Şubat 2022 Salı günü alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 18. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan son bölümünde; Yıldırım ve Bora arasında ne olduğunu anlamaya çalışan Sanem, ikisinin de peşine ayrı ayrı düştü. Songül’ün yüzükle yakalanması işleri iyice karıştırırken, Azra’yı da harekete geçirdi. Konuyla ilgili harekete geçen Azra, Çolpan ve Erman’ın yardımına başvurdu. Çolpan ve Erman ise, bir yandan Azra’ya yardım ederken; bir yandan da Vedat Parmaksız davasına dair detayları araştırmaya başladı. Bora ile Vedat Parmaksız arasında bir bağ olduğuna inanan Çolpan ve Erman, bu konudan Azra, Sanem ve Yıldırım’a bahsetmeye karar verdi.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Farklı konusuyla seyircisinin bir hayli ilgisini çekmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu hafta 19. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 19. yeni bölüm fragmanına göre; Sanem, Yıldırım’ın Bora ile olan ilişkisini çözecekken, bir yandan da Songül’e yardım etmek için harekete geçecek. Güneş ve Yalın, Erman ve Çolpan’a güzel bir sürpriz hazırlamak için harekete geçecekken; Azra, öğrendiği gerçekler karşısında bir kez daha sarsılacak. Seyircisi tarafından merak ile takip edilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.