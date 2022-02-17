Survivor All-Star 2022 25. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 16 Şubat Elenen İsim Ezgi Oldu...

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Şimdilerde yarışmacıları arasında çıkan polemikleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün eleme konseyi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir ismin daha hayallerine veda edeceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının eleme konseyi, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 24. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Bu Hafta Elenen İsim EZGİ oldu....

Ekranların güçlü yapımlarından biri haline gelmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ve heyecanlı yarışıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Zorlu parkurları kadar yarışmacıları arasındaki polemikler ile de gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All-Star 2022 yarışması, haftanın beş günü, perşembe ve cuma hariç olmak üzere TV8 ekranlarındaki yerini saat 20.00’da yeni bölümleriyle alıyor.

Survivor All-Star 2022 24. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi? 15 Şubat Survivor Eleme Adayları Kimler, Sürgüne Kim Gitti?

Seyircisinin tüm ilgisini şimdilerde üzerine çekmeyi başarmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 15 Şubat 2022 Salı günü 24. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde; ünlüler ve gönüllüler takımı uzun atlama oyununda karşı karşıya geldi. Parkura ilk olarak çıkan kadınlarda yarışı 8-4 olarak kazanan ünlüler, erkek yarışmacıların işini bir hayli kolaylaştırdı. Kadınların ardından parkurdaki yerini alan erkeklerde ise, yüzü gülen taraf bir kez daha ünlüler oldu. Böylelikle haftanın son dokunulmaz yarışını da kazanan ünlüler, bu hafta henüz hiçbir yarışı kaybetmedi. Öte yandan Gerçekleştirilen son dokunulmazlık oyunun ardından Survivor All Star 2022 yarışmasının bu haftaki eleme adayları ise; Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu.

Survivor All-Star 2022 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir yarış günü ile daha seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün 25. bölümünü seyircisiyle buluşturacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 25. yeni bölüm fragmanına göre, bu haftaki eleme konseyi bugün gerçekleştirilecek. Kimin eleneceğinin nefeslerin tutularak bekleneceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.