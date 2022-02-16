- 16 Şub 2022 - 08:35

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 113. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 16 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 113. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 113. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Mutfak yarışlarının en hızlılarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu haftaki yarışını da ortalamış bulunuyor. Merak ile şampiyonuna giderek yaklaşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, açık oylamalarıyla da seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 Şubat Salı 112. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Şubat Çarşamba 113. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Her bölümünde yeni bir yarışmacısı ile seyircisini buluşturan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni hafta yarışının daha sonuna yaklaşmaya başlıyor. Her hafta şampiyonuna 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu hafta da hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 Şubat Salı 112. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

TV8 ekranlarının merak ile takip edilen yarışlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 15 Şubat 2022 Salı günü 112. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ikinci yarışmacısı olan Mehmet Bey yarıştı. Birbirinden iddialı yemekleriyle konuklarının karşısına çıkan Mehmet Bey’in menüsünde; sebzeli tavuk çorbası, kuru biber ve patlıcan dolması, dana incik, fırında kaşarlı mantar, peynirli sebze kroket yoğurt eşliğinde, portakal ve narlı mevsim salata, muhallebi eşliğinde incir tatlısı ve Osmanlı şerbeti gibi yiyecek ve içecekler yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Mehmet Bey; Bilge Hanım, Maysa Hanım ve Zeynep Hanım’dan 5’er puan alırken, Oğuz Bey’den ise 4 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Şubat Çarşamba 113. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Her gün heyecanlı bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü 113. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Yeni bölümünde haftanın üçüncü yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da nefes kesen yarışıyla TV8 ekranlarından yayınlanacak.

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16 Şub 2022 - 08:35 - Dizi Fragmanları

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