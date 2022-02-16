- 16 Şub 2022 - 08:37

Sadakatsiz 49. Bölüm 2022 Full İzle! 16 Şubat 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 46. bölüm fragmanına ve full izleme canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Sadakatsiz 22. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Her bölümünde çok konuşulan sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Sadakatsiz dizisi, bu hafta seyircisine büyük bir sürpriz yapıyor. Haluk’un öleceği Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Aras’ın geçmişine dair gerçekler gün yüzüne çıkmaya da devam ediyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 48. bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Merak ile takip edilen yapımlar arasındaki yerini iki sezondur alan Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle hikayesini anlatmaya devam ediyor. Her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisi, usta oyunculuk performanslarıyla da baş döndürmeyi başarıyor. Öte yandan entrikalar ile dolu hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Sadakatsiz dizisi, her çarşamba saat 20.00’da uyarlama hikayesiyle Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Sadakatsiz Dizisi 48. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarındaki yerini en son 8 Şubat 2022 Çarşamba günü alan Sadakatsiz dizisi, çok konuşulan 48. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sadakatsiz dizisinin son bölümünde; Ali’nin attığı iftiradan kendisini sıyırmak isteyen Aras, harekete geçti. Aras ile Ali arasındaki gerilimin artması Asya’yı giderek daha da arada bırakırken; bir yol ayrımına girmesine neden oldu. Aras ile evlenme kararı veren Asya, başta Ali olmak üzere herkesi şoke etti. Bu karar karşısında yalnızlığı derinleşen Volkan ise, Asya’yı son kez bu karardan vazgeçirmek için ona gizemli bir video izletti. Öte yandan Melih ve Bahar’ın alacağı karar herkesi merak ile bekletirken; Derin hayatını kurtaran yabancı adam ile git gide yakınlaşmaya başladı.

Sadakatsiz Dizisi 49. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisi ile bu hafta da yeni bölümünü buluşturacak olan Sadakatsiz dizisi, seyircisini 49. bölümü ile buluşturacak. Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz’in 49. yeni bölüm fragmanına göre; Haluk, Aras ile tartıştıktan hemen sonra geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybedecek. Aras ile savaşması için şirketteki tüm yetkilerini Volkan’a devredecek olan Gönül, yeni bir savaşın ateşini yakacak. Asya’nın bambaşka biri ve yeni planlarıyla Volkan’ın karşısına çıkacağı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

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16 Şub 2022 - 08:37 - Dizi Fragmanları

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