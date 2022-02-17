Bir Zamanlar Çukurova 124. Bölüm Full İzle! 17 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 124. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Her bölümüyle ses getiren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bugün 124. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde Hakan’ın küçük sorunları dağ olmaya başlıyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 123. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Çukurova yöresinin sanayide en güçlü olduğu dönemi konu alarak ATV ekranlarındaki yerini bu sezon da almaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümleri ve heyecanlı sahneleriyle reytinglerin zirvesindeki yerini hala koruyor. Bu sene dördüncü sezonuyla ATV ekranlarındaki yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, her perşembe saat 20.00’da seyircisiyle yeni bölümünü buluşturuyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 123. Bölümde Neler Yaşandı?

Züleyha’nın zorlu yaşamını konu almaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ekranlara en son 10 Şubat 2022 Perşembe günü 123. bölümü ile geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 123. son bölümünde; Çolak ile başı dertte olan Züleyha, Çolak’ın kurduğu tuzağa düştü ve Çolak’ın adamları tarafından kaçırıldı. Hiç beklemediği bir anda Hakan tarafından kurtulan Züleyha, Hakan ile arasındaki buzları eritmeye başladı. İçindeki duyguları daha fazla saklayamayan Fikret, Züleyha’nın karşısına çıkıp, her şeyi bir bir anlatmaya karar verdi. Fikret'in itirafı karşısında son derece şoke olan Züleyha, Fikret’i üzmekten korksa da bu teklife sıcak bir yanıt veremedi. Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha hakkında bilmediği her şeye ulaşmayı başarırken; Hakan’ın gerçek kimliğinin ortaya çıkması, Çukurova’daki dengeleri bir kez daha değiştirdi.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 124. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV ekranlarının sürükleyici dönem hikayelerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 17 Şubat 2022 Perşembe günü seyircisinin karşısına 124. bölümünü çıkaracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 124. yeni bölüm fragmanına göre; Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, Züleyha’ya ne diyeceği konusunda sıkıntılar yaşamaya başlayacak. Bu sırrı açıkladığı için korkan Vahap’a inanan Fikret ise, Mehmet Kara'nın kim olduğunun peline düşecek. Hakan’ın Züleyha’ya vereceği mektubun içindeki fotoğrafın damga vuracağı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.