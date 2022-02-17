Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 17 Şubat 2022 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 20. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Barbaros kardeşlerin nefes kesen hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bugün çok konuşulacak sahneleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini 20. bölümüyle almaya hazırlanıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 19. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ekranların en çok konuşulan dönem hikayelerinden biri haline gelmiş olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, yeni bölümleri ve iddialı sahneleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Yeni bölümünde fetihlerin gerçekleşeceği Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, her hafta olduğu gibi bu hafta da perşembe saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 19. Bölümünde Neler Oldu?

TRT1 ekranlarının bu sezonki dönem hikayelerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 10 Şubat 2022 Perşembe günü yayınladığı 19. son bölümü ile bir hayli ses getirdi. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Oruç Reis’in İskenderiye girmesi Hristiyan Birliği temsilcilerini öldürmesi nedeniyle yasaklandı. Ailesini tehlikelere karşı dışarıdan korumak zorunda kalan Oruç Reis, bir yandan da Karabay’ı öldürmenin cezası ile karşı karşıya kaldı. Pietro’ya gönderilmek üzere yola çıkarılan Hüma ile Esma’yı kurtarmak için harekete geçen İlyas ve leventleri, zorlu bir mücadeleden kalp çıkmanın sevincini yaşarken, genç kadınları kurtardı. Kardeşi Martin’i Şahbaz’ın elinden kurtarmak için harekete geçen Isabel ise, yardım için Oruç Reis’e koştu. Öte yandan Pietro’nun doldurduğu Meryem, kendisini kurtarmak için kelen Hızır’ın ailesini katlettiğini düşünürek, onu hançerledi.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merak ile takip edilen hikayesinden yeni bir bölüm daha ekranlara getirecek olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 17 Şubat 2022 Perşembe günü 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 20. yeni bölüm fragmanına göre; Hızır ve Piri Reis, Kalimnos’un fethi için kalenin altına gizlice bir geçit kazacak. Bu haberi alan Pietro ise, bu geçidi bombalar ile patlatacak. Oruç Reis içlerindeki casusun peşine düşecekken; Meryem kaleden kurtulmak için harekete geçecek. Öte yandan Kalimnos’u fethi seferlerinin başlayacağı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.