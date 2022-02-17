Mahkum 10. Bölüm Full İzle! 17 Şubat 2022 Mahkum Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum 10. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Geçmişe dair tüm sır perdesini aralamaya başlayan Mahkum dizisi, yeni bölümlerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı sahneleriyle FOX TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Mahkum dizisi, Barış ve Fırat bir kez daha karşı karşıya getiriyor! Peki, Mahkum dizisi 10. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 9. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili ayrıntılar…

İlginç bir mahkumiyet öyküsüyle seyircisinin karşısına çıkan Mahkum dizisi, Savcı Fırat’ın adalet arayışını konu alan hikayesiyle FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Birbirinden iddialı oyuncular ve sürükleyici konusuyla bu sezon yayın hayatına başlayan Mahkum dizisi, yeni bölümlerini ise, her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Mahkum Dizisi 9. Bölümde Neler Oldu?

Heyecanlı bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Mahkum dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 10 Şubat 2022 Perşembe günü 10.bölümü ile aldı. Mahkum dizisinin yayınlanan son bölümünde; Nazlı’yı ele geçirmeyi başaran Barış, Fırat’ı yeniden hapishaneye gönderdi. Fırat’ı köşeye sıkıştırdığını düşünen Barış, o cephedeki savaşına biraz ara verirken; yönünü Savaş’ın geçmişinden gelen yaralı yüzlü adama çevirdi. Giderek daha tehlikeli olmaya başlayan yaralı yüzlü adam ile nasıl mücadele edeceğini bilmek için onu araştırmaya başlayan Barış, hiç istemediği bir yol ayrımının eşiğinde kendisini buldu. Öte yandan kızı Nazlı’yı Barış’ın elinden kurtarmak ve masumiyetini kanıtlamak için harekete geçen Fırat, firar etmeye karar verdi.

Mahkum Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Sürükleyici sahneleriyle bu hafta da ekran yolculuğuna devam edecek olan Mahkum dizisi, FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına 10. bölümünü çıkaracak. Mahkum dizisinin yayınlanan 10. yeni bölüm fragmanına göre; yaralı adamın ismine ulaşan Barış, Savaş’ın karanlık geçmişini aydınlatmak için çabalamaya devam edecek. Cemre’nin Tahir ile ilgili öğrendiği gerçek, her şeyi değiştirecekken; Alevlerin içinde kalan Fırat, yeni bir cephe daha da savaşmaya başlayacak. Fırat’ın firar planını devreye sokacağı Mahkum dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.