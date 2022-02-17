Emanet 319. Bölüm Full İzle! 17 Şubat 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Heyecanlı bir aşk hikayesini konu alan Emanet dizisi, bugün 319. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman’ın yalanına dair her şey bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki, Emanet dizisi 319. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 318. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu’nun yer aldığı Emanet dizisi, hafta içi her gün yayınlanan nadir dizilerden biri olarak ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Bu sene ikinci sezonuyla seyircisinin karşısına çıkan Emanet dizisi, hafta içi her gün saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarındaki yerini alıyor.

Emanet Dizisi 318. Bölümde Neler Oldu?

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi olan Emanet dizisi, seyircisinin karşısına en son 16 Şubat 2022 Çarşamba günü 318. bölümü ile çıktı. Emanet dizisinin yayınlanan son bölümünde; abisini korumak için Seher’e yalan söylemek zorunda kalan Yaman, yalanının ortaya çıkmasıyla büyük bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Bu yalanın sonucunda Seher’i kaybeden Yaman, aynı zamanda yeğeni Yusuf’u da kaybettiğini fark etti. Yaman’ın kendisine söylediği yalanı bir türlü sindiremeyen Seher, yeğeni Yusuf’u da alarak, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Kurduğu bu yeni hayat, Seher’in karşısına yeni insanlar çıkarırken; Seher, geçen süre zarfında Yaman’ın verdiği ölüm kalım mücadelesinden habersizdi. Hiç tahmin etmediği bir anda karşısında Yaman’ı bulan Seher, Yaman’ın kendisini nasıl bulduğunu merak ederken; hislerini gizlemekte de çok başarılı olamadı. Öte yandan yeni bir aşkın pençesine düştüğünden habersiz olan Ali ve Duygu, ilginç bir karşılaşma sonrası yakınlaşmaya başladı.

Emanet Dizisi 319. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Emanet dizisi, 17 Şubat 2022 Perşembe günü 319. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Emanet dizisinin yayınlanan 319. yeni bölüm fragmanına göre; Yaman’ı karşısında gören Seher, yeni hayatının Yamansız eksik olup, olmadığını anlamak için bir iç hesaplaşmaya tutuşacak. Öte yandan Duygu ve Ali arasındaki yakınlaşma, romantik bir hal almaya başlayacak. Seyircisi tarafından merak ile takip edilen Emanet dizisi, bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarından yeni bölümünü yayınlayacak.