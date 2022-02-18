Arka Sokaklar 615. Bölüm Full İzle! 18 Şubat 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 582. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Maceradan maceraya koşmaya devam eden Rıza Baba ve ekibi, Arka Sokaklar dizisinin 615. bölümünde iki ayrı macera ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 615. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 614. bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Aksiyon dolu bir konuyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, her hafta nefes kesen sahneleriyle Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Rıza Baba ve ekibinin adaleti sağlamak adına İstanbul sokaklarında verdiği mücadeleyi konu alan Arka Sokaklar dizisi, bu sene 16. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Uzun yıllardır seyircisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 614. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekibin karşılaştığı sınavlar ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 11 Şubat 2022 Cuma günü 614. bölümü ile aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 614. son bölümünde; operasyon esnasında vurulan Engin, tüm ekibi harekete geçirdi. Engin’i vuran kişinin peşine düşen Rıza Baba ve ekibi, tetikçi Lena’yı ve onun bağlı olduğu suç örgütünü yakaladı. Ekibin iyiliği için yeni bir karar almak zorunda kalan Rıza Baba ise, tetikçi Lena hakkında verdiği karar ile herkesi bir hali şaşırttı. Şiddet gördüğü eşi Kadir’i öldüren Nefise’yi korumak için harekete geçen Ezgi, tutuklu ile arasındaki yakınlığı koruyamayınca Komiser Hilal’in radarına takıldı. Bir yandan da genç bir motokuryeyi öldüren trafik kazasının failini bulmak için harekete geçen ekip, adaleti sağlamak için var gücüyle savaşmaya başladı.

Arka Sokaklar Dizisi 615. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uzun soluklu macerasına bu hafta da kaldığı yerden devam eden Arka Sokaklar dizisi, 18 Şubat 2022 Cuma günü 615. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 615. yeni bölüm fragmanına göre; yasadışı dövüş ve bahis şebekesini çökertmek için harekete geçecek olan Rıza Baba ve ekibi, kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulacak. Bir yandan da otelde bulunan kadın cesedinin katilinin peşine düşecek olan ekip, Ezgi’nin ihraç istemi ile yargılanmasıyla birkaç cephede birden mücadele etmek zorunda kalacak. Her hafta nefesleri kesen Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlayacak.