- 18 Şub 2022 - 08:41

Aziz Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 18 Şubat 2022 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aziz Dizisi 18 Şubat 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ses getiren yapımlardan biri olan Aziz dizisi, bugün 14. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dilruba, Efnan, Adem ve Aziz arasındaki iş birliği ise, Aziz dizisinin yeni bölümüne damga vuracağa benziyor! Peki, Aziz dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 13. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Dönem hikayelerini ekranlara taşıma furyasına ayak uydurmuş olan Aziz dizisi, yeni bölümleriyle Show TV ekranlarındaki macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getirmiş olan Aziz dizisi, her cuma saatler 20.00’ı gösterdiğinde Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Aziz Dizisi 13. Bölümde Neler Oldu?

Hatay’ın işgal yıllarını konu almasıyla seyircisini kendisine bağlamayı başarmış olan Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 11 Şubat 2022 Cuma günü 13. bölümü ile aldı. Aziz dizisinin yayınlanan 13. son bölümüne göre; Türkler ve Fransızlar arasında başlayan gerginlik hat safhaya yükseldi. Bu esnada çıkan sınır çatışmasında yaralanan Mustafa’yı kurtarmak için kahramanca hareket eden Aziz, tüm tehlikeleri atlatarak Mustafa’yı sınırdan geçirmeyi başardı. Aynı zamanda şehrin kurtuluşu için verdiği mücadeleyi sürdüren Aziz, ambargonun önüne geçmek için şehre gizlice erzak soktu. Fransızların silahlarını da kaçıran Aziz, Pierre’nin tüm öfkesini üzerine çekti. Aziz’in mücadele cephesinde açtığı yol, tüm Payidarları zan altına bırakırken; Adem, Aziz’e yardım etmek için ilk kez harekete geçti.

Aziz Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarının sevilen dönem dizisi haline gelmiş olan Aziz dizisi, bugün 14. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. 18 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanacak olan Aziz dizisi 14. yeni bölüm fragmanına göre; Pierre ve Galip’e karşı güçlerini ilk kez birleştirecek olan Aziz ve Adem, tüm dengelerin değişmesini sağlayacak. Delillere ulaşamayan Pierre, Payidar ailesine karşı en önemli kozlarından biri olan Maksude'yi tutuklayacak. Bu durumu düzeltmek için harekete geçecek olan Aziz ve Adem, Galip Payidar’ın yeni kararlar almasına neden olacak. Dilruba ve Aziz’in aynı evde yaşamaya başlayacağı Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

18 Şub 2022 - 08:41 - Dizi Fragmanları

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