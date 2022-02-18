Yalnız Kurt 4. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 18 Şubat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Sürükleyici hikayesiyle seyircisini şimdiden ekran başına kilitlemeye başlayan Yalnız Kurt dizisi, bu hafta 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Peki, Yalnız Kurt dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt dizisi 3. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Küresel ölçekte bir grup olan Golyat’a karşı verilen mücadeleyi ekranlara getirmeye başlayan Yalnız Kurt dizisi, her hafta hikayesinde daha da detaya inerek, seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yavaş yavaş Altay’ın geçmişi ve Golyat’ın aldığı kararlar üzerinde yer alan sır perdesini de aralayan Yalnız Kurt dizisi, her cuma saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla yeni bölümlerini yayınlıyor.

Yalnız Kurt Dizisi 3. Bölümde Neler Oldu?

Merak ile takip edilen yapımlar arasına çok kısa süre içerisinde girmeyi başarmış olan Yalnız Kurt dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 11 Şubat 2022 Cuma günü 3. bölümü ile aldı. Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; Altay, nihayet geçmişinin sır dolu perdesini araladı. Anne babasını öldürenlerin Golyat’ın en tepesindeki adam olduğunu öğrenen Altay, en tepedeki adama ulaşana ve ülkesine huzuru getirene kadar mücadele edeceğine dair Davut’a yemin etti. Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım projesine dair hiç bilmediklerini Davut sayesinde keşfeden Altay, intikam planını hayata geçirmek için ilk adımını attı. Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay ayrı ayrı planlarının peşinden giderek, olası bir terör saldırısının önüne geçmek için çabaladı. Doğru hamleler ile Doğan’ı da yanına alan Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşacağı çok gizli bir operasyon için düğmeye bastı.

Yalnız Kurt Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesini her hafta biraz daha açan Yalnız Kurt dizisi, bu hafta çok iddialı sahnelerinin yer aldığı 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göre; Davut’a gelen istihbarat bilgisi Altay’ı harekete geçirecek. Darbeler ve sonuçları üzerine bir bölümü ekranlara getirecek olan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak.