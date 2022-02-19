- 19 Şub 2022 - 09:40

Gönül Dağı Dizisi 52. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2022 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 20. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 52. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Amcaoğullarının maceralarını konu almaya devam eden Gönül Dağı dizisi, bu hafta 52. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yollarını ayırmaya karar veren amcaoğullarının yeni sınavlarını ekrana getirecek olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 51. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Anadolu bozkırlarının eşsiz manzarası içerisinde kurulu olan Gedelli kasabasında yaşayan üç amcaoğlunun hikayesini konu alan Gönül Dağı dizisi, içleri ısıtan hikayesiyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Her cumartesi saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi, bu hafta 52. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 51. Bölümde Neler Yaşandı?

Heyecanlı hikayesini en son 12 Şubat 2022 Cumartesi günü TRT1 ekranlarına getiren Gönül Dağı dizisi, 51. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 51. son bölümünde; son çıkış yolunu da değerlendiremeyen amcaoğulları, icat işini birlikte yürütemediklerini fark etti. Ayrı ayrı işler yapmaya karar veren amcaoğulları, bambaşka sektörlere atılmaya ve her biri kendi yolunda ilerlemeye karar verdi. Meryem’in göz ameliyatı için lazım olan parayı bulmak için harekete geçen Rıfat, kahveyi satılığa çıkarttı. Bu durum karşısında bir hayli üzülen kasaba halkı hemen kolları sıvadı ve ameliyat parasını toplamak için harekete geçti. Öte yandan mezarcı İlyas’ın ani ölümü Asya’yı bambaşka bir serüvene sürükledi.

Gönül Dağı Dizisi 52. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara getirdiği aile hikayesiyle bir hayli beğenilen Gönül Dağı dizisi, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü 52. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Seyircisi tarafından merak ile takip edilen Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 52. yeni bölüm fragmanına göre; yollarına ayırmaya karar veren amcaoğulları, yeni sınavlar ile karşılaşacak. Taner, yeni hayatındaki eksiklikleri çabucak fark edecekken; Veysel, yeni işine alışmaya, Ramazan ise, nişan için hazırlıkları yapmak için kolları sıvayacak. Rıfat ve Meryem’in göz ameliyatı ile ilgili alacağı sürpriz bir haber ile seyircisini karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarına getirecek.

19 Şub 2022 - 09:40 - Dizi Fragmanları

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