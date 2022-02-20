- 20 Şub 2022 - 23:26

Yargı Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 20 Şubat 2022 Yargı Dizisi 21. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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Merak uyandıran hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yargı dizisi, bu hafta 21. bölümünü yayınlıyor. Yekta ile ilgili sürprizlerin yaşanacağı Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Yargı dizisi 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 20. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Adalet için verilen mücadeleyi konu alan Yargı dizisi, her hafta başka bir gizem ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İnci’nin ölümüyle başlayan gizem sarmalını Engin’in ölümüyle devam ettiren Yargı dizisinde u hafta bir ismin daha öldüğü ortaya çıkıyor. Heyecanlı hikayesiyle her hafta seyircisinin adeta nefesini kesen Yargı dizisi, pazar günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Yargı Dizisi 20. Bölümde Neler Oldu?

Sürükleyici sahneleriyle her hafta çok konuşulmayı başaran Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 13 Şubat 2022 Pazar günü, 20. bölümü ile aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 20. son bölümünde; ummadığı yerden darbe yiyen Ceylin, hakkında çıkan iddianame karşısında adeta şoka uğrarken, en büyük desteği bir kez daha Ilgaz’dan aldı. İkili Ceylin’in suçsuzluğunu kanıtlamak için kovalamayacağa devam ederken; Yekta, Ceylin’in ceza alması için her yolu denemekte son derece kararlı görünüyordu. Arada sıkışıp kalan Savcı Pars ise, adaletin yerini bulması için titizlikle başlattığı soruşturmayı detaylandırmaya karar verdi. Öte yandan kriminal büronun içerisindeki köstebek, Metin Amir ve Eren komiseri harekete geçirdi.

Yargı Dizisi 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Gizemli hikayesini ekranlara getirmeye tam gaz devam eden Yargı dizisi, bu hafta 21. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yargı dizisinin yayınlanan 21. yeni bölüm fragmanına göre; Ceylin ve Ilgaz’ın yaptığı takip, bir kişinin ölümüne neden olunca, çift kendisini bir kez daha sorguda bulacak. Bu sorgu Ilgaz ile babası Metin’i karşı karşıya getirirken; Çınar’ın herkesten gizlediği sorunları, aileyi daha da çıkmaza sokacak. Yekta’nın hedefe Ceylin’i, Laçin’in ise hedefe Yekta’yı alacağı Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.  

20 Şub 2022 - 23:26 - Dizi Fragmanları

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