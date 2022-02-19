Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 35. Bölüm Full İzle! 20 Şubat 2022 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 35. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Kahramanlıklar ile dolu konusuyla TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Teşkilat dizisi, bu hafta heyecanlı sahneleriyle dolu 35. bölümünü seyirci karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, ağızları açık bırakmış bulunuyor! Peki, Teşkilat dizisi 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 34. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde ülkenin güvenliğini sağlamak için kurulan özel yeteneklere ve yürekli kahramanlara sahip bir ekibin maceralarını konu alan Teşkilat dizisi, her hafta daha heyecanlı hale gelmeye devam ediyor. TRT1 ekranlarındaki ikinci sezonunu yaşayan Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da seyircisinin karşısına yeni bölümünü çıkarıyor.

Teşkilat Dizisi 34. Bölümde Neler Yaşandı?

Sürükleyici sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 13 Şubat 2022 Pazar günü 34. bölümü ile aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 34. son bölümünde; Yıldırım’ın Nemesis planı, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Bu planı açıklaması ise, tehdidin daha da büyümesine neden oldu. Tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçen ekip, Yıldırım’ın hazırlattığı kitle imha silahının peşine düştü. Zorlu bir operasyon içerisine giren Serdar, hiç beklemediği bir sınav ile karşılaşırken; kitle imha silahını durdurmak için harekete geçen ekip ise, bir Rus ordu mensubuna ulaştı. Öte yandan Ceren’in geçmişine dair ortaya çıkan sırlar Halit Başkan’ı bir hayli etkilerken; Halit Başkan’ın çözmesi gereken tek konu Ceren değildi. Çetin’in de peşinde olan Halit Başkan, bu konuyla ilgili Pınar’ı görevlendirdi.

Teşkilat Dizisi 35. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Teşkilat dizisi, bu hafta 35. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 35. yeni bölüm fragmanına göre; ekip, yeni bir görev için Suriye’ye gidecek. Serdar’ın kaçırılması üzerine harekete geçen ekip hem Serdar’ı kurtarmak hem de ülkeyi korumak için kahramanca bir mücadele verecek. Halit Başkan ile Ceren’in yüzleşeceği Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.