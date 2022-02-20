- 20 Şub 2022 - 00:32

Survivor 26. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Haftanın İlk Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Sürgün Adasına Giden İlk İsim Kim?

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 19 Şubat 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Bir yarışmacısına daha veda etmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yarışmacıların arasındaki gerginliğin arttığı sahnelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yeni bir haftaya başlayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün 26. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 25. bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Zorlu yarışlarıyla heyecanlı serüvenine tam gaz devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, altıncı haftasına başlıyor. Her hafta bir yarışmacısıyla vedalaşarak, adım adım şampiyonuna da yaklaşan Survivor All-Star 2022 yarışması, haftanın beş günü boyunca TV8 ekranlarının yayın akışındaki yerini alıyor. Her pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.

Survivor All-Star 2022 25. Bölümde Neler Oldu?

Merak ile takip edilen bir haftasının daha sonuna gelen Survivor All-Star 2022 yarışması, seyircisinin karşısına en son 16 Şubat 2022 Çarşamba günü 25. bölümü ile çıktı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan son bölümünde; haftanın eleme konseyi gerçekleştirildi. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları neticesinde belirlenen Evrim Keklik, Atakan Işıktutan ve Aşkım Burçe Tunay’ın yanı sıra gönüllüler takımının performans birincisi Berkan’ın önerisiyle eleme potasına giren Ezgi Hocaoğlu’nun yarıştığı eleme gecesinde nefesler adeta tutuldu. SMS oylamasının sonucunu eleme konseyinde duyuran Acun Ilıcalı, elenen ismin Ezgi olduğunu açıkladı. Öte yandan sevgililer günü nedeniyle Sude’ye çiçek veren Mert’e tepki gösteren Nisa, arkadaşı Makbule’nin böyle bir tavrı hak etmediğini belirtti.

Survivor All-Star 2022 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir haftaya başlamak için geri sayıma geçmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü 26. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 26. yeni bölüm fragmanına göre, Dominik Cumhuriyeti’nde nefes kesen bir parkur yarışı gerçekleştirilecek. Ödül oyunu ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün saat 20.00’da yeni bölümünü TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkaracak.

20 Şub 2022 - 00:32 - Dizi Fragmanları

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