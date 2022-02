Anasayfa/

Video Galeri /

/ 20 Şub 2022 - 00:32

Survivor 26. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Haftanın İlk Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Sürgün Adasına Giden İlk İsim Kim?

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…