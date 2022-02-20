İBO Show Canlı İzle! 20 Şubat 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle!

İBO Show 19 Şubat 2022 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarının fenomen eğlence programı olan İbo Show, yeniden ekranlara geri dönüyor. Stüdyosunda birbirinden ünlü isimleri konuk etmesinin yanı sıra eğlenceli bir pazar akşamını garanti eden İbo Show, bu kez çok özlenen isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, İbo Show 20 Şubat 2022 Pazar konukları belli oldu mu? İbo Show 20 Şubat 2022 Pazar konukları kim? İşte, detaylar…

Global Medya ve Poll Production imzalı olarak geçtiğimiz sezon Star TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya başlayan İbo Show, verdiği sezon arasından nihayet geri dönüyor. Her hafta birbirinden iddialı konukları ile ilk sezonunda seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarmış olan İbo Show, ikinci sezonuna da son derece iddialı başlamaya hazırlanıyor. Her pazar Star TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan İbo Show, saat 20.00’yi gösterdiğinde yayınına başlıyor.

İbo Show 20 Şubat 2022 Pazar Konukları Belli Oldu Mu?

Ekranların sevilen eğlence programlarından biri olan İbo Show, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. 20 Şubat 2022 Pazar günü itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan İbo Show, konuklarıyla da televizyon izleyicini şimdiden meraklandırıyor. Peki, İbo Show 20 Şubat 2022 Pazar konukları belli oldu mu? 20 Şubat 2022 Pazar günü için konuklarını belirlemiş olan İbo Show, ünlü türkücü Berdan Mardini’yi konuk etmeye hazırlanıyor. Olaylı boşanma sürecinin ardından komşusu Morena Taraku ile anılan Berdan Mardini ise, iddialara ilk kez İbo Show programında yanıt veriyor. Öte yandan 13 yaşında İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Günel Zeynalova da İbo Show konukları arasında yer alıyor. Ancak, programın konukları bu kadar ile de sınırlı kalmamış bulunuyor!

İbo Show 20 Şubat 2022 Pazar Konukları Kim?

Berdan Mardini ve Günel Zeynalova’nın yanı sıra başka konukları da stüdyosunda ağırlamaya hazırlanan İbo Show, o isimler ile herkesi şoke etmiş bulunuyor. Peki, İbo Show 20 Şubat 2022 Pazar konukları kim? Özlenen şarkılarıyla seyircisinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanan Kader’in yanı sıra, arabesk müziğin güçlü isimlerinden biri olan Cansever’i konuk etmeye hazırlanan İbo Show, bu hafta, Şafak Sezer ile oryantal dansçısı Didem’i de ağırlıyor.