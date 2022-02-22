Yasak Elma 132. Bölüm Full İzle! 21 Şubat Yasak Elma 132. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 132. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta seyircisine nefes kesen bir bölüm sunmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinde Ender ve Çağatay ilişkisinin yankıları sürmeye devam ediyor. Merak ile beklenilen Yasak Elma dizisinin yeni bölümüne ise, Doğan’ın söylediği o sözler damga vuruyor! Peki, Yasak Elma dizisi 131. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi güçlü isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisi, Med Yapım imzasıyla FOX TV ekranlarındaki yerini beşinci sezonuyla alıyor. Seyircisine sunduğu entrikalar ile her bölümünde sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Yasak Elma dizisi, her pazartesi saat 20.00’da yeni bölümüyle FOX TV ekranlarından seyircisinin karşısına çıkıyor.

Yasak Elma Dizisi 131. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son 14 Şubat 2022 Pazartesi günü çıkan Yasak Elma dizisi, 131. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini aldı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ender ve Çağatay, ilişkisini herkese açıkladı. İlişkileriyle Doğan ve Yıldız’ı adeta şoke eden Ender ve Çağatay, onlardan habersiz Sami’nin oğlu Ekin’i de yanına çekmeyi başardı. Yıldız, Ender’e son derece kızgınken; Kumru’nun moral bozukluğunun nedeni olarak herkes, Çağatay ve Ender birlikteliğini görmeye başladı. Kumru ise, hamileliğini herkesten gizlemeye karar verdi. Öte yandan Kumru’nun geçirdiği rahatsızlık sonrası bebeğini kaybetmesi, Yıldız ve Kumru’yu bir araya getirdi.

Yasak Elma Dizisi 132. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarındaki yerini yeni bölümü ile almaya hazırlanan Yasak Elma dizisi, bugün 132. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 132. yeni bölüm fragmanına göre; Yıldız ile Kumru’nun arasındaki yüzleşme, yeni bir işbirliğini ortaya çıkaracak. Ender ve Çağatay, Yıldız ile Doğan’ın huzurunu bozmaya çalışacakken; Doğan’ın Yıldız’a “Sen hala Çağatay’ı mı seviyorsun?” şeklindeki çıkışı Yasak Elma dizisinin son bölümüne damga vuracak. Doğan’ın evden Yıldız’ı mı yoksa Kumru’yu mu kovduğunun merak ile beklenileceği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX V ekranlarındaki yerini alacak.