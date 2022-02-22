Üç Kuruş 15. Bölüm Full İzle! 21 Şubat Üç Kuruş 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Show Tv Ekranlarının bomba dizilerinden olan Üç Kuruş Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Roman mahallesinde geçen hayat hikayelerini anlatan Üç Kuruş dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…
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Bugün yeni bir bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıkacak olan Üç Kuruş dizisinin 15. bölümüne; İrfan ile Kartal arasındaki gizli anlaşmayı Efe’nin öğrenmesi damga vuracak! Peki, Üç Kuruş dizisi 14. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Üç Kuruş dizisi ile ilgili tüm detaylar…
Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade gibi birbirinden çok tanınmış isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Üç Kuruş dizisi, yeni sezona damga vuran yapımlar arasındaki yerini alıyor. Roman halkının yaşamını gözler önüne sermesinin yanı sıra sosyal eşitlikten dem vuran konusuyla bir hayli beğenilen Üç Kuruş dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazartesi saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlıyor.
Üç Kuruş Dizisi 14. Bölümde Neler Yaşandı?
Ekranların merak ile takip edilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Üç Kuruş dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 14 Şubat 2022 Pazartesi günü 14. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan son bölümünde; Efe ve Çetin’in yardımıyla yeniden ölümün ucundan dönen Kartal, intikam planı için harekete geçmeye karar verdi. Korkmaz ile Kartal’ın arasındaki tehlikeli oyuna dur demek isteyen Efe, Kartal’ı uyarsa da başarılı olamadı. Efe’nin Oktay ile kurduğu bağ ise, kendisini ileride zor durumda bırakacak bir karar vermesine neden oldu. Öte yandan babasının ölümüne dair gerçeklerin peşine düşen Bahar, Azade ile yüzleşti. İrfan ise, Kartal’a reddetmeyeceği bir teklif ile gitti.
Üç Kuruş Dizisi 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Show TV ekranlarındaki yerini 21 Şubat 2022 Pazartesi günü yeni bölümüyle alacak olan Üç Kuruş dizisi, 15. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 15. yeni bölüm fragmanına göre; Efe, Kartal ile İrfan’ın yaptığı gizli pazarlığı öğrenecek. Korkmaz’ın saldırı hedefini değiştirecek olan Bahar’ın yeni hamlesi ise, Çıngıraklı mahallesindeki tüm dengeleri yeniden değiştirecek. Neriman’ın gizli bir mesaj alacağı Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.
22 Şub 2022 - 00:28 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.