Destan 12. Bölümü Full İzle! 22 Şubat 2022 Destan 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Destan 12. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Dillere destan bir aşk hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Destan dizisi, bu hafta 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Seyircisinin büyük bir merak ile beklediği Destan dizisinin yeni bölümüne damga vuracak şey ise, Batuga’nın hikayesi oluyor. Peki, Destan dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 11. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Destansı hikayesiyle sezon başından bu yana seyircisini adeta büyüleyen Destan dizisi, sürükleyici hikayesiyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Her hafta tarihin derinliklerine seyircisini seyahat ettiren Destan dizisi, seyircisinin adeta soluksuz bir biçimde beklediği yeni bölümlerini ise, saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Destan Dizisi 11. Son Bölümde Neler Oldu?

Akkız ile Batuga arasında yaşanılan masalımsı ve zorlu bir yaşantıyı konu alan Destan dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 15 Şubat 2022 Salı günü 11. bölümü ile aldı. Destan dizisinin yayınlanan 11. son bölümünde; Akkız ve Batuga yaklaşan Çin tehdidine karşı, Türkleri birleştirmek için harekete geçti. Ancak bu durum sandıkları kadar da kolay olmadı. Her türlü girişimlerinde zorlu sınavlar ile karşılaşan Batuga ve Akkız, önce Çin’i, ardından ise, Rusya’yı karşılarında buldu. Savaşta çıkarları gereği Çin’in yanında duracak olan Ulu Ece, bu savaşa engel olmaya çalışan Akkız’ı ortadan kaldırmak için Batuga’yı kullanmaya karar verdi. Batuga’nın zarar görmemesi için kendisini adeta feda eden Akkız ise, çift başlı kurt olduğu Alpagu Han’a itiraf etti. Gök Saray'ın avlusunda Akkız’ın idamını hükmetmek zorunda kalan Alpagu Hun ise, karşısında hiç beklemediği bir engeli, oğlu Batuga’yı buldu.

Destan Dizisi 12. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tarihi kurgu konusuyla seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Destan dizisi, 22 Şubat 2022 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini 12. yeni bölümü ile alacak. Destan dizisinin yayınlanan 12. yeni bölüm fragmanına göre, Batuga’nın yaşamına dair tüm sır perdesi aralanacak. Batuga’nın doğum hikayesinden nasıl sakat kaldığına dair tüm hikayeyi gözler önüne serecek olan Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.