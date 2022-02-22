- 22 Şub 2022 - 22:00

Masumlar Apartmanı 59. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 22 Şubat Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 32. Bölüm izle seçeneği ile 32. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 59. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Uyarlama hikayesiyle televizyon izleyicisini iki sezondur büyüleyen Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve çok iddialı sahneleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Seyircisinin karşısına 59. bölümü ile çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümüne dama vuracak olan o sahne ise, şimdiden çok konuşulmaya başlanıyor! Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 58. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 59. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Psikolojik dizilerden biri olmasıyla seyircisinin pür dikkat ettiği yapımlardan biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve iddialı sahneleriyle seyircisini büyülemeye devam ediyor. Obsesif takıntılara sahip olan dört kardeşin travmalar ile dolu yaşamının etkilerini ekranlara getiren Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümlerini her salı saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 58. Son Bölümde Neler Yaşandı?

İkinci sezonunda Han ve Ceylan’ın hikayesini ekranlara getirmeye başlayan Masumlar Apartmanı dizisi, seyircisi ile en son 15 Şubat 2022 Salı günü 58. bölümünü buluşturdu. Masumlar Apartmanı dizisinin 58. son bölümünde; çıktıkları tatilde tartışan Han ve Ceylan, tatillerini bitirmekten vazgeçerek, apar topar evlerine geri döndü. Ceylan’ın kendisine söyledikleriyle adeta yıkılan Han, düşünmek için kendisini bir kez daha çöp evine kapattı. Han’ın çöp evinde gördüğü sürpriz, tüm travmalarına yeni baştan yaşarken; Safiye, travmalarını bir kenara bıraktı ve Naci’nin derdini bulmak için kolları sıvadı. Safiye’nin değişimiyle büyük bir sarsılma yaşayan Gülben ise, daha büyük adımlar atmaya karar verdi. Bu adımlar sonucu kayınvalidesinin ardına düşen Gülben, travmalarının asıl kaynağına doktoru sayesinde ulaşacağından habersiz terapisinin yolunu tuttu.

Masumlar Apartmanı Dizisi 59. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir eserinden ekranlara uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 22 Şubat 2022 Salı günü 59. yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 59. yeni bölüm fragmanına göre, öğrendiklerini bir türlü atlatamayan Gülben, korkularıyla yüzleşmeye devam edecek. Han’ın umutsuzluğu artacak iken; Safiye’nin travmalarını geride bırakmak için attığı adımlar giderek daha da büyüyecek. Kardeşlerin yeni travmaları ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak.

22 Şub 2022 - 22:00 - Dizi Fragmanları

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