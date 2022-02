Evlilik Hakkında Her Şey 20. Bölüm Full İzle! 22 Şubat Evlilik Hakkında Her Şey 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Evlilik Hakkında Her şey 20. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yıldırım ile Azra arasındaki yüzleşmeyi ekranlara getirecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bu hafta 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ses getiren yeni bölüm fragmanı ile güne damgasını vuran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bugün saat 20.00’da başlıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 19. son bölümde neler oldu? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Birbirine sıkı sıkıya bağlı olan kardeşler ile annelerinin evlilik aşamalarında yaşadıklarını konu alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, heyecanlı olay örgüsüyle reytinglerin zirvesine oturmaya devam ediyor. Her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, merak ile takip edilen yeni bölümlerinin fragmanlarıyla da bir hayli ses getiriyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 19. Son Bölümde Neler Oldu?

Evliliğin her bir adımını gözler önüne sermeye devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 19. bölümü ile 15 Şubat 2022 Salı günü aldı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 19. son bölümünde; Nadide ve Selim’in gerçek yüzünü öğrenen Filiz, annesine ulaştırdığı yardım çağrısı sonrası beklemeye başladı. Kızının yardım çağrısı karşısına soluğu Azra’nın yanında alan Songül, kızını kurtarmak için ondan yardım istedi. Bora’yı da plana dahil eden Azra, Songül’ün kızı Filiz’i kurtarmayı başardı. Bir yandan da Yıldırım’ın doğum günü planı için kolları sıvamış olan Azra, öğrendiği gerçek karşısında adeta yıkıldı. Güneş ve Yalın’ın planıyla bir araya gelecek olan Erman ve Çolpan ise, bir yandan Bora’nın kim oluğunu öğrenmeye çalıştı. Öte yandan Yıldırım’ı karşısına alan Azra, ona muhteşem bir doğum günü hediyesi vermeye hazırlanırken; Erman, öğrendiği gerçekler karşısında adeta şoke oldu.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 20. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yıldırım ile Azra’nın arasında yaşanan gelgitli ilişki ile seyircisine adeta ters köşe yapan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 22 Şubat 2022 Salı günü 20. yeni bölümü ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 20. yeni bölüm fragmanına göre, Yıldırım’ın kendisine söylediği yalanları öğrenince adeta dağılan Azra, bu süreci atlatmaya çalışacakken; Yıldırım’ın Azra’ya yaptıklarını kullanmak için harekete geçen Sergen, Azra’nın her an yanında olacak. Bora, Sanem’in intikam planlarıyla uğraşacakken; Çolpan ile Erman arasındaki yüzleşme Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümüne damga vuracak. Azra’nın büyük sınavlar vermeye devam edeceği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.