Baba Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 22 Şubat Baba Dizisi 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baba Dizisi 22 Şubat 2022 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı hikayesiyle Show TV ekranlarındaki yerini geçtiğimiz hafta itibariyle almaya başlayan Baba dizisi, orijinal hikayesiyle şimdiden büyük bir ilgi görmeye başladı. Bugün 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Baba dizisi, yayınladığı yeni bölüm fragmanı ile de bir hayli ses getirdi. Peki, Baba dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 1. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile sezona dahil olan Baba dizisi, Saruhanlı ailesinin yaşamını konu alan orijinal hikayesiyle şimdiden sevilmeyi başarıyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Baba dizisi usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı da bir araya getirmiş bulunuyor. Hikayesini yavaş yavaş derinleştiren Baba dizisi, yeni bölümlerini her salı saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Baba Dizisi 1. Son Bölümde Neler Oldu?

Ekranların çiçeği burnundaki yapımlarından biri olan Baba dizisi, 15 Şubat 2022 Salı günü 1. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Baba dizisinin Show TV ekranlarından yayınladığı 1. son bölümünde; geleneklerine bağlı ve kalabalık bir aile olan Saruhanlı ailesinin yaşamı anlatılmaya başlandı. Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber yaşam süren Saruhanlı ailesinin en küçük oğulları Kadir Saruhanlı’nın eve gerçekleştirdiği ziyaret sonucu, ailenin arasında yaşanan sorunlar bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Ancak ailenin yaşamını kökten değiştirecek olan bu ziyaret değildi. Bir uçak kazasına karışan Saruhan ailesinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacakken; baba Emin Saruhanlı’nın ailesini korumak için verdiği sınav herkesi bir hayli derinden etkiledi.

Baba Dizisi 2. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni anlatmaya başladığı hikayesini bu hafta derinleştirecek olan Baba dizisi, 22 Şubat 2022 Salı günü 2. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Baba dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göre, yaşamları bir kaza ile kökten değişen Saruhanlı ailesi, yaşamını Ödemiş’ten İstanbul’a taşıyacak. Ancak ailenin aykırı çocuğu olan Kadir’in Ödemiş’te kalması, yüzleşmelerin verdiği hasarları daha da derinleştirecek. Emin’in İlhan Karaçam ile tanışmasının sonuçlarını ekranlara getirmeye hazırlanan Baba dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.