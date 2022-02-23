Survivor All-Star 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 23 Şubat 2022 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star, 23 Şubat 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Eleme konseyini toparlamaya hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışması, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 30. bölümü ile seyircisini buluşturuyor. Eleme potasındaki isimleri herkesi şoke eden Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümüne ise, o olayın damga vurması bekleniyor! Peki, Survivor All-Star 2022 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 29. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Son zamanların en iddialı yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlayan Survivor yarışması, bir haftasının daha sonuna yaklaşmış bulunuyor. Yeni bir eleme konseyine daha gelmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, altıncı haftasını bitirmeye hazırlanıyor. Heyecanlı parkurları ve sürükleyici polemikleri ile hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, perşembe ve cuma günleri hariç olmak üzere haftanın her günü saat 20.00’da başlıyor.

Survivor All-Star 2022 29. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi? 22 Şubat Survivor Eleme Adayları Kimler, Sürgüne Kim Gitti?

Çok konuşulacak bir bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışması, 22 Şubat 2022 Salı günü 29. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 29. son bölümünde; güne damgasını vuran olay, acil olarak toplanan ada konseyi oldu. Dokunulmazlık oyununun ardından birbirine giren Hikmet ve Yasin için toplanan ada konseyi, iki ismin alacağı cezayı belirledi. Yasin’in tam olarak 6 ödül oyunundan mahrum kalacak olduğunu duyuran Acun Ilıcalı, Yasin’e kendi isteği ile ayrılma seçeneğini de sundu. Yarışta kalmaya karar veren Yasin’e; “Böyle devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun bir süre ödüllerle buluşamayacaksın” diyerek seslenen Acun Ilıcalı, Hikmet’in ise, saldırıya uğrayan taraf olmasına karşın, gösterdiği tepki nedeniyle iki ödül oyunundan yararlanamayacağını duyurdu.

Survivor All-Star 2022 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftasının daha sonuna yaklaşmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 30. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 30. yeni bölüm fragmanına göre; haftanın eleme konseyi gerçekleştirilecek. Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan’ın elenmemek için yarışacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlayacak.