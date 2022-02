Zuhal Topal'la Yemekteyiz 118. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 23 Şubat 2022 Günün Yarışmacısı Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Hafta şampiyonunu belirlemek için geri sayıma geçmiş olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanacak olan 118. bölümü ile bu haftaki yarışını yarılmaya hazırlanıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 22 Şubat Salı 117. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Şubat Çarşamba 118. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Gündüz kuşağının heyecanlı yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her hafta beş yeni yarışmacısının hünerlerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Her hafta şampiyonuna 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 22 Şubat Salı 117. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Her gün heyecanlı yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 22 Şubat 2022 Salı günü 117. bölümü ile seyircisini adeta büyüledi. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 117. son bölümünde; haftanın ikinci yarışmacısı olan Bedriye Hanım yarıştı. Bedriye Hanım’ın lezzetli yemeklerini tadan diğer yarışmacılar; sütlü terbiyeli arpa şehriyesi çorbası, Ege usulü zeytinyağlı yaprak sarması, kereviz salatası, yeşil mercimekli börek, tuzda tavuk, kuşkonmaz ve sütlü patates püresi, narlı roka salatası ile çikolatalı tiramisu lezzetlerini sırasıyla değerlendirdi. Günün sonunda yemekleri verdikleri puanları toplayan Büşra Hanım, Gül Hanım ve Batuhan Bey, Bedriye Hanım’a 6’şar puan verirken; Safter Bey, Bedriye Hanım’a 4 puan verdi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Şubat Çarşamba 118. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Şampiyonuna her gün bir adım daha yaklaşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 118. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yayınlanan 118. yeni bölüm fragmanına göre, bugün haftanın üçüncü yarışmacısı hamaratlığını göstermek için kollarını sıvayacak. Açık oylama ile seyircisini ekran başına kilitleyecek olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.