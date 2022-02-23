Sadakatsiz 50. Bölüm Full İzle! 23 Şubat 2022 Sadakatsiz 50. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Seyircisine büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanan Sadakatsiz dizisi, bu hafta 50. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüne damga vuracak olayın ise, Asya ile Aras’ın evlenmesi olması bekleniyor! Peki, Sadakatsiz dizisi 49. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Entrikalar ile dolu hikayesini seyircisiyle buluşturmaya devam eden Sadakatsiz dizisi, her hafta daha da heyecanlı bir hal alıyor. Haluk Güçlü’nün ölümünün ardından değişen dengeleri ekranlara getirmeye başlayan Sadakatsiz dizisi, bu haftadan itibaren bambaşka entrikalar ile seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Her çarşamba seyircisiyle yeni bölümlerini buluşturan Sadakatsiz dizisi, saatler 20.00’ı gösterdiğinde Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor.

Sadakatsiz Dizisi 49. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının uyarlama hikayelerinden biri olan Sadakatsiz dizisi, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü 49. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 49. son bölümünde; Asya ile Aras’ın evlilik kararı başta Ali olmak üzere herkesi adeta şoke etti. Geçmişine dair araştırmalarına devam eden Aras, Volkan ile Haluk’un arasının açılmasından yararlanarak, Volkan’dan geçmişine dair gerçekleri öğrendi. Annesini yıllardır gizleyen insanın Haluk Güçlü olduğunu öğrenen Aras, soluğu Haluk Güçlü’nün karşısında aldı. Aras, Haluk’a hesap sorarken; kalbi sıkışan Haluk, kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını kaybeden Haluk, Gönül ile Volkan’ın bir araya gelmesini de sağladı. Haluk’un yönetim kurulundaki yerini Volkan’a bırakan Gönül, düşmana karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Volkan’ı şirkette bekleyen Asya ise, Volkan’ı bir hayli şaşırttı.

Sadakatsiz Dizisi 50. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı ve sürükleyici hikayesiyle Kanal D ekranlarındaki yerini 23 Şubat 2022 Çarşamba günü de alacak olan Sadakatsiz dizisi, 50. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 50. yeni bölüm fragmanına göre, Asya’nın neden Volkan’ın karşısına çıktığı ortaya çıkacak. Asya ve Aras’ın evleneceği, Ali’nin ise, Volkan ve Derin ile yaşamaya başlayacağı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.