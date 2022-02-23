- 23 Şub 2022 - 08:52

Son Nefesime Kadar 1. Bölüm Full İzle! 23 Şubat 2022 Son Nefesime Kadar 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Son Nefesime kadar 1. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Son Nefesime Kadar, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başladı. Bugün 1. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Son Nefesime Kadar dizisi, yayınlanan fragmanları ile de televizyon seyircisinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Peki, Son Nefesime Kadar dizisi 1. bölümde neler olacak? Son Nefesime Kadar dizisi 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Pastel Film imzalı olarak yayın hayatına başlamaya hazırlanan Son Nefesime Kadar dizisi, yayınlanan tanıtım fragmanları ile televizyon seyircisinin tüm dikkatini üzerine toparlamayı şimdiden başarıyor. Yönetmenliğini Deniz Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu ise Hatice Meryem'in kaleme aldığı Son Nefesime Kadar dizisinin başrollerini ise, Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban paylaşıyor. BBC yapımı “Happy Valley” isimli diziden uyarlama olan Son Nefesime Kadar dizisi, her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini almayı planlıyor.

Son Nefesime Kadar Dizisi 1. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni dizi olarak seyircisine merhaba demeye hazırlanan Son Nefesime Kadar isimli yapım, bugün itibariyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Nurgül Yeşilçay’ın Mihri, Emre Kınay’ın Ferzan, Ertan Saban’ın ise Vedat karakteriyle seyircisinin karşısına çıkacağı Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu kadrosundaysa; Rojda Demirer, Begüm Birgören, Emre Bey, İpek Filiz Yazıcı, Baran Bölükbaşı, Bülent Alkış, Ahmet Saraçoğlu, Aysun Metiner, Yeliz Akkaya, Türkü Su Demirel ve Elif Ceren Balıkçı gibi güçlü isimler yer alıyor. Öte yandan Son Nefesime Kadar isimli dizinin yayınlanan 1. bölüm fragmanı ise, televizyon seyircisini adeta büyülemişe benziyor.

Son Nefesime Kadar Dizisi 1. Bölümde Neler Olacak?

BBC’nin BAFTA ödüllü “Happy Valley” dizisinin Türkiye uyarlaması olarak FOX TV ekranlarındaki yerini bugün almaya başlayacak olan Son Nefesime Kadar dizisi, kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adamın hapisten çıkmasıyla hayatı altüst olacak Mihri komiserin yaşamını konu alıyor. Bunun yanı sıra Mihri komiserin yaşadığı küçük kasaba yaşamını da ekranlara getirecek olan Son Nefesime Kadar dizisi, bu akşam saat 20.00’da 1. bölümü ile ekran macerasına başlıyor.

23 Şub 2022 - 08:52 - Dizi Fragmanları

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