Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 12. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarındaki yerini 125. bölümü ila almaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde Hakan Gümüşoğlu olduğu ortaya çıkacak olan Mehmet Kara, bu kez yolun sonuna geliyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 124. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Son dönemlerin en keyif veren dönem hikayelerinden biri olarak ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu sene tam olarak dördüncü sezonunu yaşıyor. Uzun süredir ekranlarda olmasına karşın seyircisinden gördüğü ilgiyi bir an olsun kaybetmemiş olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümlerini ise, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarına getiriyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 124. Bölümde Neler Yaşandı?

Sürükleyici sahneleriyle yayınlandığı gün sosyal medya platformlarına damgasını vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, seyircisi ile en son 17 Şubat 2022 Perşembe günü 124. bölümünü buluşturdu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 124. son bölümünde; Fikret’in yaptığı hamle Abdülkadir ile Vahap’ı birbirine düşürdü. Abdülkadir, Vahap'tan hesap sormak için soluğu bağ evinde alırken; ar. Vahap'ın sözlerine inanan Fikret de Vahap’ın peşine düştü. Vahap ile ilgili onun canını tehlikeye atacak olan bir hamle de Mehmet’ten geldi. Mehmet’in kendisinden sakladığı mektuba ulaşan Züleyha, mektubun içerisinden çıkan fotoğrafın peşine düştü. Öte yandan Yamanları adeta hedefine almış olan Çolak, Züleyha’nın evine gizlice girdi. Bu durum Mehmet’i bir hayli çıldırtırken; Mehmet, kendisine kurulan pusudan habersiz, Çolak’a hesap sormak için arabasına bindi. Hakan’ın arabasında yaşanan patlama, Züleyha’yı adeta yaraladı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 125. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çekim mekanları ile seyircisini adeta o döneme götüren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 24 Şubat 2022 Perşembe günü 125. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 125. yeni bölüm fragmanına göre; Mehmet, kendisine kurulan patlama tuzağından sağ kurtulacak. Bu patlama Züleyha’yı bir hayli ürkütecekken; onun gerçekleri görmeye başlamasını da sağlayacak. Fikret’e hak vermeye başlayan Züleyha, Mehmet’in kim olduğunu öğrenmek isteyecek. Fikret’in ise, Mehmet Kara’nın Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğreneceği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.