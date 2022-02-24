- 24 Şub 2022 - 09:06

Mahkum Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 24 Şubat Mahkum Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX  Ekranlarının bomba dizilerinden olan Mahkum Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Sıkı bir adrenalin serüveni yaşatacak Mahkum dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Mahkum 11. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Bu hafta 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Mahkum dizisi, efsanevi kaçış sahnesi ile şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Mahkum dizisi 11. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 10. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Ekranların en çok izlenen adalet mücadelesi haline gelmiş olan Mahkum dizisi, birbirinden iddialı oyunculuk performansları ve sürükleyici sahneleriyle reytinglerin zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen Mahkum dizisi, yeni bölümlerini ise, her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Mahkum Dizisi 10. Bölümde Neler Oldu?

Reytinglerin zirvesine seri bir biçimde oturan Mahkum dizisi, seyircisi ile en son 17 Şubat 2022 Perşembe günü 10. bölümünü buluşturdu. Mahkum dizisinin yayınlanan 10. son bölümünde; Savaş’ın geçmişinden gelen esrarengiz adam Rafi, Büge ve Sasha arasında Barış’ı seçim yapmak zorunda bıraktı. Akıllı bir hamle ile Büge’nin de Sasha’nın da hayatını kurtaran Barış, bu kez Savaş’ın gizemli geçmişinde kullandığı telefonu bulmak için harekete geçti. Yirmi dört saati olan Barış, her anahtarı denese de son ana kadar o telefona ulaşamadı. Oğlunun piyona çalma talebiyle birlikte anahtarı bulan Barış, Savaş’ın geçmişte iş yaptığı adamlar ile anlaşmaya vardı. Tahir ile ilgili ilginç bir sır öğrenen Cemre ise, hayatının adeta şokunu yaşadı. Öte yandan mahkumiyetine son verip, kızını kurtarmak ve Barış’ı adalete teslim etmek için harekete geçen Fırat, koğuştaki tüm arkadaşları ile cezaevinden kaçmak için harekete geçti.

Mahkum Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Ele aldığı esaret hikayesiyle FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Mahkum dizisi, 24 Şubat 2022 Perşembe günü 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 11. yeni bölüm fragmanına göre; Savaş’ın geçmişinden gelen gizemli adam Rafi, Barış’tan bir köstebeği açığa çıkarmasını isteyecek. Köstebeği bilen tek kişinin Savcı Fırat olduğunu öğrenen Barış, onun yardımını almak için hapishaneye gidecek. Hapisten kaçışının her adımını planlayan Savcı Fırat ise, kaçış için en uygun günü bekleyecek. Heyecanlı sahneleriyle FOX TV ekranlarındaki yerini alacak olan Mahkum dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlayacak.

24 Şub 2022 - 09:06 - Dizi Fragmanları

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