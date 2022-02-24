- 24 Şub 2022 - 23:40

Emanet 324. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet her yeni bölümü ile izleyicilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Emanet ile ilgili son bölüm fragmanını ve canlı yayın linkine ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar…

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Yaman ve Seher’in romantik anlar yaşamaya başlayacağı Emanet dizisinin bugün yayınlanacak olan 324. bölümü fragmanı ile şimdiden seyircisinin tüm dikkatini üzerine çekmiş bulunuyor. Peki, Emanet dizisi 324. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 323. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Hayatı ablasının ölümü ile değişen Seher’in yaşamını konu alan Emanet dizisi, yeni bölümleriyle hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Yeğenleri Yusuf için yolları kesişen Seher ile Yaman’ın dillere destan aşkını konu alan Emanet dizisi, hafta boyunca saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarındaki yerini alıyor. Öte yandan ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan Emanet dizisi, bu sene daha da romantik hale gelmiş bulunuyor.

Emanet Dizisi 323. Bölümde Neler Oldu?

Günlük dizilerin en çok izleneni olan Emanet dizisi, Kanal 7 ekranlarındaki yerini en son 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 323. bölümü ile aldı. Emanet dizisinin yayınlanan 323. son bölümünde; ailesini tehdit eden Canan ile karşı karşıya gelen Yaman, bu kez duruşundan taviz vermedi. Kendisinden 10 milyon TL isteyen Canan’ı tehdit eden Yaman, geri adım atmayacağını çok net bir biçimde gösterdi. Seher ile arasını da düzeltmeye başlayan Yaman, onu yeni hayatlarının ilk gününü birlikte ve yalnız geçirmeye ikna ederken; Yaman’ın Seher’e “Baktığım her yerde sen ol” sözleriyse Seher’in kalbini adeta eritti. Öte yandan Ali ile Duygu arasındaki gerginlik giderek büyümeye başladı. Duygu yalanlarına devam ederken; Volkan’ın Duygu’yu Ali’ye karşı doldurması ise, ikilinin arasını daha da açtı.

Emanet Dizisi 324. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Entrikalar ile dolu hikayesinin yanı sıra aşk dolu sahneleriyle de bir hayli beğenilen Emanet dizisi, 24 Şubat 2022 Perşembe günü 324. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Emanet dizisinin yayınlanan 324. yeni bölüm fragmanına göre; Seher ile Yaman aralarına giren yalanları yavaş yavaş ardında bırakmaya başlayacak. Volkan’ın doldurmalarına gelen Duygu, Ali’yi daha da üzecek. Yusuf’un tam bir aile saadeti yaşamaya başlayacağı Emanet dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarındaki yerini alacak.

24 Şub 2022 - 23:40 - Dizi Fragmanları

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