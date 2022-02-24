- 24 Şub 2022 - 23:41

Survivor All-Star 31. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 25 Şubat 2022 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

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Survivor All Star, 25 Şubat 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Dün ekranlara gelen 30. bölümü ile bir kişiyi daha adadan göndermiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni haftaya başlamadan önce haftanın en özel anlarının yer aldığı kısa bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 30. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen hayatta kalma yarışını ekranlara getirmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen mücadelesini hafta boyunca seyircisiyle buluşturuyor. Bir haftasının daha sonuna gelmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, perşembe ve cuma günleri hariç, her gün saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla yarış severlerin karşısına çıkıyor.

Survivor All-Star 2022 30. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi? 23 Şubat Survivor Eleme Adayları Kimler, Survivor’dan kim gitti?

Her yarışı ile hafta boyunca konuşulan Survivor All-Star 2022 yarışması, 23 Şubat 2022 günü 30.bölümü ve haftanın eleme konseyi ile TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde; eleme konseyi öncesi ünlüler ve gönüllüler arasında bu sezonun ilk iletişim ödülü oyunu gerçekleştirildi. İletişim ödülü kapsamında arkadaşlarından gelen e-postaları okuyacak olan ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda kıran kırana bir mücadele verdi, kazanan taraf gönüllüler takımı aldı. İletişim oyununa dair yarışmacıları bir de müjde veren Acun Ilıcalı, eleme konseyinde; ''Bir anne ya da babanın evladının yaşının önemli olmadığı konusunda hem fikir olduk. Bu konu bizim için hassas. Yaş gözetmeden bütün anne ve babalara iletişim ayrıcalığı tanıyacağız'' ifadelerini kullandı. Elenmemek için Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan’ın yarıştığı eleme konseyinde hayallerine ve adaya veda eden isim ise, Yunus Emre oldu.

Survivor All-Star 2022 32. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı yarışına iki güncük ara veren Survivor All-Star 2022 yarışması, 24 Şubat 2022 Perşembe günü 31. bölümü yerine haftanın önemli anlarını gösterdiği 45 dakikalık bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının özel bölümünün hemen ardından ise, Cem Yılmaz imzalı Karakomik Filmler isimli yapım TV8 seyircisi ile buluşacak.

24 Şub 2022 - 23:41 - Dizi Fragmanları

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