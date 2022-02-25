- 25 Şub 2022 - 08:41

Arka Sokaklar 616. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2022 Arka Sokaklar Dizisi 616. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 616. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 616. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 582. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta çok konuşulacak maceraları ile ekranlara gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 616.bölüm fragmanı, şimdiden çok konuşulur hale gelmiş bulunuyor. O fragmanda dikkat çeken ise, ekibin yeni macerası oluyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 616. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 615. bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Aksiyon dolu bir konu ile tam olarak 16 sezondur Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan Rıza Baba ve ekibinin yüksek dozda heyecan içeren maceralarını konu alıyor. Her hafta birbirinden farklı suçların peşine düşen ekibin maceralarıyla seyircisinin karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümlerini ise, cuma günleri saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.

Arka Sokaklar Dizisi 615. Bölümde Neler Yaşandı?

Maceradan maceraya koşan ekibi ile seyircisinin karşısına en son 18 Şubat 2022 Cuma günü çıkan Arka Sokaklar dizisi, 615. bölümünü yayınladı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 615. son bölümünde; ekip, bu kez bir yasadışı bahis çetesinin peşine düştü. Bir yandan da büyük bir uyuşturucu şebekesinin peşine düşen ekip, sokakta uyuşturucudan dolayı artan ölümlerin önünü kesmek için harekete geçti. Aynı zamanda Melisa isimli bir avukatın evinde ölü bulunması ile birlikte bir seri katil vakasının içerisine düşen ekip, Selin’in dikkatiyle önemli bir ipucuna ulaştı. Aslı ise, komşusu Hamiyet’in evinin soyulmasının üzerine bir hırsızın peşine düşmüş bir vaziyette kendisini buldu.

Arka Sokaklar Dizisi 616. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir maceraya atılmak için hazır olan Rıza Baba ve ekibini ekranlara getirecek Arka Sokaklar dizisinin 616. bölümü 25 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 616. yeni bölüm fragmanına göre; seri katil olan bir öğrencisi tarafından kaçırılan Serap, başta Hakan olmak üzere tüm ekibi harekete geçirecek. Bu konuda Selin’in desteğini alacak olan Hakan, fark etmeden hedefe Selin’i koyacak. Cemal’in ölüm tehlikesi ile karşı karşı kalacağı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

25 Şub 2022 - 08:41 - Dizi Fragmanları

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