- 02 Mar 2022 - 22:12

Aziz Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2022 Aziz Dizisi 15. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aziz Dizisi 25 Şubat 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Aziz dizisinin yayınlanan 15. bölüm fragmanı şimdiden çok konuşulmaya başlamış bulunuyor. Aziz dizisinin yayınlanan 15. bölüm fragmanına ise, Pierre’in Aziz’e karşı yapacağı yeni hamle damga vuruyor! Peki, Aziz dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 14. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Ekranların en çok sevilen dönem hikayelerinden biri olan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne dahil olmak için verdiği bağımsızlık mücadelesini ekranlara getiren Aziz dizisi, yeni bölümlerini ise, her cuma saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.

Aziz Dizisi 14. Bölümde Neler Oldu?

Tarih kokan hikayesiyle Show TV ekranlarındaki yerini en son 18 Şubat 2022 Cuma günü alan Aziz dizisi, 14. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Aziz dizisinin yayınlanan 14. son bölümünde; Pierre'in oğlu Andre'yi Aziz’in öldürdüğünü bilen Galip, Aziz’i bu gerçeği ortaya çıkarmak ile tehdit etse de Aziz tarafından hiç beklemediği bir hamle ile karşılaşınca geri adım atmak zorunda kaldı. Uygulanan ambargoyu delerek, Hatay’a gıda sokan Aziz’e bir ders vermek isteyen Pierre, Aziz’in atölyesinin altını üstüne getirerek Aziz’in sakladığı erzakları aramaya başladı. Aziz’in şehre erzak soktuğuna dair herhangi bir delile ulaşamayan Pierre, Maksude’yi tutuklayarak, onu Aziz’e karşı koz olarak kullanmak istedi. Bu koz karşısında eli kolu bağlanan Aziz, Pierre ile hareket etti. Adem ile Dilruba’nın Aziz’in çiftliğine sığınması ise, dörtlünün arasındaki ilişkinin dengesini yeniden değiştirdi. Öte yandan Pierre’in eşi Madam Nina’nın babası Edip Payidar’a aşık olduğunu öğrenen Aziz, babasının katiline nihayet ulaştı.

Aziz Dizisi 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hatay’ın bağımsızlık mücadelesini konu alan Aziz dizisi, 25 Şubat 2022 Cuma günü 15. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 15. yeni bölüm fragmanına göre; yeni bir intikam eşiğinde olan Aziz, babasının katili Pierre’i hedefine alacak. Dilruba ile aynı evde yaşayan Efnan, bu durum karşısında baya zorlanacakken; Adem, Aziz ile Dilruba hakkında öğrendiği yeni bir gerçek ile dağılacak. Pierre’in Efnan’ı cinayet ile suçlayacağı Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

02 Mar 2022 - 22:12 - Dizi Fragmanları

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