Gönül Dağı Dizisi 53. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Asya ile Ramazan’ın nişan hazırlıklarından rahatsız olan Asuman’ın yıkılan hayallerini ekranlara getirmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisi, merak ile beklenilen 53. yeni bölüm fragmanını yayınlamış bulunuyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 52. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış olan hikayelerinden esinlenerek, senaryosu kaleme alınan Gönül Dağı dizisi, Taner ve amcaoğullarının maceralarını ele aldığı sahneleriyle kalpleri adeta ısıtıyor. Anadolu’nun tam ortasında yer alan Gedelli kasabının sevimli sakinlerini ekranlara getiren Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini bu sene ikinci sezonu ile alıyor. Seyircisinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Gönül Dağı dizisi, yeni bölümlerini ise, her cumartesi saat 20.00’da seyircisini buluşturuyor.

Gönül Dağı Dizisi 52. Bölümde Neler Yaşandı?

Asuman ile Ramazan’ın arasında soğuk rüzgarların estiği Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 19 Şubat 2022 Cumartesi günü 52. bölümü ile aldı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 52. son bölümünde; birlikte çalıştıklarında ilerleyemediklerini ve para kazanamadıklarını fark eden Taner ve amcaoğulları yollarını ayırdı. Kendisine sağlanan yeni imkanlar doğrultusunda icatlarına devam eden Taner, amcaoğullarının yokluğunu hemen fark etti. Veysel, düğün salonunda çalışmaya başlarken; Ramazan’ın aldığı Asya ile nişan kararı, başta Asuman olmak üzere herkesi rahatsız etmeye başladı. Dilek’in hamileliği gün yüzüne çıkarken; Meryem’in gireceği göz ameliyatının heyecanı en çok Rıfat’ı etkilemeye başladı.

Gönül Dağı Dizisi 53. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Günlerdir konuşulan iki ayrı fragmanı ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Gönül Dağı dizisi, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü 53. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 53. yeni bölüm fragmanına göre; yollarını ayıran amcaoğulları, karşılaştıkları bir sorun nedeniyle yeniden bir araya gelecek. Hastalığı giderek kötüleşen Sefer’in yaptığı kaza Zahide’yi parçalayacakken; gözleri açılan Meryem’in Rıfat’ı tanıyamaması, Rıfat’ın kalbini yaralayacak. Ramazan ile Asuman arasındaki soğukluğun devam edeceği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.