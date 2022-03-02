- 02 Mar 2022 - 22:09

Yargı Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 22. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam eden Yargı dizisi, bu hafta 22. bölümü ile Kanal D ekranlarına geliyor. Yargı dizisinin yayınlanan 22. yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, duruşma günü oluyor! Peki, Yargı dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 21. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Adaleti ele alan konusuyla yayınlandığı ilk günden bugüne yoğun bir ilgi görmeye devam eden Yargı dizisi, İnci’nin ölümü ile başlayan olaylar sarmalını Engin’in ölümü ile devam ettiriyor. Her bölümü ile seyircisinin adeta başını döndüren Yargı dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Yargı Dizisi 21. Bölümde Neler Oldu?

Engin’in ölümünün ardındaki gizemi araştırmaya devam eden Yargı dizisi, 20 Şubat 2022 Pazar günü 21. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Yargı dizisinin yayınlanan 21. son bölümünde; Ceylin ve Ilgaz, Ceylin’in suçsuzluğunu kanıtlamak için kolları sıvadı. Önemli bir tanığa ulaşan Ceylin ve Ilgaz, tanık Niyazi’nin intihar etmesi karşısında son derece şoke oldu. Niyazi’nin ölmesi ile birlikte rahat bir nefes alan Yekta, Ilgaz ve Ceylin’in üzerine daha sert gitmeye başladı. Bu noktada Ilgaz, hukukun yolundan gitmeyi tercih ederken; Ceylin, Laçin’den aldığı bilgi doğrultusunda kendi kuralları ile oyunu oynamaya karar verdi. Davanın gidişatını önemli ölçüde etkileyecek olan bir olayın yaşanması ise, herkesi şoke eden olay oldu. Öte yandan yaklaşan dava süreci karşısında hazırlıklarını tam gaz sürdüren Ceylin ve Ilgaz, Metin komiser ile karşı karşıya kalacağından habersizdi.

Yargı Dizisi 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Günden güne daha gizemli hale gelen Yargı dizisi, 27 Şubat 2022 Pazar günü 22. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni bölüm fragmanını henüz yayınlamış olan Yargı dizisinin 22. bölüm fragmanına göre; Ceylin’in Engin’in ölümü ile yargılanacağı büyük dava günü ekranlara gelecek. Yekta, tüm kozları ile Ceylin’in üzerine gidecekken; Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için çabalayacak. Ceylin’in aklanıp, aklanmayacağının merak ile beklenileceği Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D erkanlarından yayınlanacak.

02 Mar 2022 - 22:09 - Dizi Fragmanları

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