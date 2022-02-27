- 27 Şub 2022 - 10:10

Survivor 32. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 27 Şubat 2022 Pazar 32. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

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Survivor All Star, 27 Şubat 2022 Pazar TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Geçtiğimiz haftaya adeta damgasını vuran Survivor All-Star 2022 yarışması, ekranlara gelecek olan 31. bölümü ile yeni bir haftaya başlıyor. Öte yandan Survivor All-Star 2022 yarışmasında elenen son isim de belli olmuş bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 30. bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Parkur yarışları, polemikleri ve diskalifiye kararları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All-Star 2022 yarışması, hafta oyunca TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini sabırsızlık ile bekleten Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün yeni bir haftasına daha adım atmış bulunuyor. Perşembe ve cuma hariç olmak üzere her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini ise, saat 20.00’da yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 30. Bölümde Neler Oldu?

Bu hafta diskalifiye kararlarının havalarda uçuştuğu Survivor All-Star 2022 yarışması, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü 30.bölümü ile seyircisini buluşturdu. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 30.son bölümünde; eleme konseyi gerçekleştirildi. Eleme konseyine damga vuran ise, Yasin ve Hikmet’in aldığı cezalar oldu. Kavga ettikleri için ceza alan Yasin ve Hikmet, ödül oyunlarından mahrum tutuldu. Hikmet 2 ödül oyunundan mahrum edilirken; Yasin, 6 ödülden mahrum bırakıldı. Yasin, Yunus Emre, Nagihan ve Gökhan’ın eleme adayları olduğu eleme konseyi öncesinde gerçekleştirilen senenin ilk iletişim ödülü oyunu yarışmacıları bir hayli heyecanlandırdı. Arkadaşlarından gelen e-postaları okuma ödülünü kazanan ise, Gönüllüler takımı oldu. Öte yandan gerçekleştirilen SMS oylaması sonrası elenen isim Yunus Emre olarak açıklandı.

Survivor All-Star 2022 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Son günlerde yarışmacıları arasındaki polemikler ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All-Star 2022 yarışması, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü 31. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 31. yeni bölüm fragmanına göre; Dominik Cumhuriyeti’nde yeni bir hafta başlayacak. Heyecanlı yarışları ile haftaya başlayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu seyircisiyle buluşturacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

27 Şub 2022 - 10:10 - Dizi Fragmanları

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