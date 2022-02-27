Survivor 32. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 27 Şubat 2022 Pazar 32. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Geçtiğimiz haftaya adeta damgasını vuran Survivor All-Star 2022 yarışması, ekranlara gelecek olan 31. bölümü ile yeni bir haftaya başlıyor. Öte yandan Survivor All-Star 2022 yarışmasında elenen son isim de belli olmuş bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 30. bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Parkur yarışları, polemikleri ve diskalifiye kararları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All-Star 2022 yarışması, hafta oyunca TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini sabırsızlık ile bekleten Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün yeni bir haftasına daha adım atmış bulunuyor. Perşembe ve cuma hariç olmak üzere her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini ise, saat 20.00’da yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 30. Bölümde Neler Oldu?

Bu hafta diskalifiye kararlarının havalarda uçuştuğu Survivor All-Star 2022 yarışması, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü 30.bölümü ile seyircisini buluşturdu. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 30.son bölümünde; eleme konseyi gerçekleştirildi. Eleme konseyine damga vuran ise, Yasin ve Hikmet’in aldığı cezalar oldu. Kavga ettikleri için ceza alan Yasin ve Hikmet, ödül oyunlarından mahrum tutuldu. Hikmet 2 ödül oyunundan mahrum edilirken; Yasin, 6 ödülden mahrum bırakıldı. Yasin, Yunus Emre, Nagihan ve Gökhan’ın eleme adayları olduğu eleme konseyi öncesinde gerçekleştirilen senenin ilk iletişim ödülü oyunu yarışmacıları bir hayli heyecanlandırdı. Arkadaşlarından gelen e-postaları okuma ödülünü kazanan ise, Gönüllüler takımı oldu. Öte yandan gerçekleştirilen SMS oylaması sonrası elenen isim Yunus Emre olarak açıklandı.

Survivor All-Star 2022 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Son günlerde yarışmacıları arasındaki polemikler ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All-Star 2022 yarışması, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü 31. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 31. yeni bölüm fragmanına göre; Dominik Cumhuriyeti’nde yeni bir hafta başlayacak. Heyecanlı yarışları ile haftaya başlayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu seyircisiyle buluşturacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.