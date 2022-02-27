- 27 Şub 2022 - 22:51

Teşkilat Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 25. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 3. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarındaki yerini 36. bölümü ile almaya hazırlanan Teşkilat dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahneleriyle seyircisini uluşturmaya planlıyor. Teşkilat dizisinin yayınlanan 36. yeni bölüm fragmanında ise dikkat çeken kuşkusuz ekibin yeni operasyonu oluyor. Peki, Teşkilat dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 35. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Son dönemlerin en popüler yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, iki sezondur aldığı reytingleri korumayı başarıyor. TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan ekibin kahramanlıklar ile dolu hikayesini anlatıyor. Oldukça sürükleyici sahneleri ile seyircisini bir hayli etkileyen Teşkilat dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazar saat 20.00’da yayınlıyor.

Teşkilat Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

Aksiyon dolu sahneleriyle 20 Şubat 2022 Pazar günü de seyircisini ekran başına kilitlemiş olan Teşkilat dizisi, 35. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 35. son bölümünde; Serdar’ın aniden ortadan kaybolması, tüm ekibi yeniden şüphelendirmeye başladı. Dövüşten sonra Serdar’dan haber alınamaması, şüphelere rağmen ekibi harekete geçirdi. Bu bağlamda, yeni bir operasyonun startını veren ekip, Matthias ve Serdar’ın peşine düştü. Ekipten habersiz Matthias ve Yıldırım tarafından bir örgüt kampına getirilen Serdar, burada olmanın avantajını kullanmaya karar verdi. Yıldırım’ın yeni planını bu sayede öğrneen Serdar, bir yandan planı durdurmaya, bir yandan da hayatta kalmaya çabaladı. Serdar’ın kaybından sonra harekete geçen Mete Başkan ise, soluğu Tövbekar’ın yanında alırken; Halit Başkan, bir kez daha Yıldırım ile karşı karşıya geldi.

Teşkilat Dizisi 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekibin yeni maceralarını konu almaya devam eden Teşkilat dizisi, 27 Şubat 2022 Pazar günü 36. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 26. yeni bölüm fragmanına; Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı engellemek için kendisini feda etmeye hazır olan Serdar, füzeyi etkisiz hale getirmek için çabalayacak. Bu konuda Serdar’ı yalnız bırakmayacak olan ekip, köy halkını füze patlamadan önce tahliye etmek için zaman ile yarışacak. Pınar ile Çetin’in arasında hiçbir sırrın kalmayacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

 

27 Şub 2022 - 22:51 - Dizi Fragmanları

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