- 27 Şub 2022 - 10:06

İBO Show Canlı İzle! 27 Şubat 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle!

Yeni sezonda İbo Show tüm heyecanıyla Star TV ekranlarında yayınlanıyor. İbo Show Pazar akşamı saat 20.00'da ekranlarda olacak. İbo Show 33. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İbo Show 33. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Eğlencesinden hiçbir şey kaybetmemiş olan İbo Show programı, bu hafta 33. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İbo Show programının 33. bölümüne konuk olacak o isimler ise, herkesi şimdiden etkilemiş bulunuyor. Peki, İbo Show 27 Şubat 2022 Pazar konukları belli oldu mu? İbo Show 32.bölümünde neler oldu, konuklar kimlerdi? İbo Show 33.bölüm fragmanı yayınlandı mı, konukları kimler? İşte, detaylar…

Yeni bir sezona başlayan İbo Show programı, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Her hafta ünlüler dünyasının birbirinden iddialı isimlerini konuk eden İbo Show programı, yeni bölümlerini ise, bu sezon her pazar saat 20.00’da Star TV ekranlarına getiriyor.

İbo Show 32. Bölümünde Neler Oldu, Konuklar Kimlerdi?

Geçtiğimiz hafta ikinci sezonunun startını veren İbo Show isimli eğlence programı, birbirinden ünlü isimler ile Star TV ekranlarındaki yerini almaya yeniden başladı. İbo Show programının yayınlanan 32. son bölümünde programın konukları; Kader, Günel, Berdan Mardini, Cansever, Didem ve Şafak Sezer oldu. Birbirinden özel anları ile seyircisinin karşısında olan İbo Show programı, Kader’in uzun süre sonra yeniden ekranlara dönmesi ile bir hayli beğenildi. Berdan Mardini’nin özel yaşamına dair çok önemli açıklamalar yaptığı İbo Show programının son bölümünde, oryantal Didem’in dansları ile de seyircisini adeta büyüledi. Öte yandan Cansever’in yaptığı açıklamalar da İbo Show programının son bölümüne damga vurdu.

İbo Show 33. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Konukları Kimler? İbo Show 20 Şubat 2022 Pazar Konukları Belli Oldu Mu?

Bu hafta birbirinden çok sevilen isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan İbo Show programı, 27 Şubat 2022 Pazar günü 33. bölümü ile Star TV ekranlarındaki yerini alacak. Eğlenceli anları ile yeni sezonunda da bir hayli sevilen İbo Show programının 33. yeni bölüm fragmanına göre, programa konuk olacak isimler; Songül Karlı, Şafak Sezer, Cengiz İmren, Ümit Yaşar, Sinan Zorbey, Sakiler Grubu, Ozan Akbaba olacak. Keyifli bir pazar akşamı yaşatacak olan İbo Show programının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanacak.

27 Şub 2022 - 10:06 - Dizi Fragmanları

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