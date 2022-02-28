- 28 Şub 2022 - 11:13

Esra Erol'da 28 Şubat 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Şubat 2022 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 28 Şubat 2022 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 28 Şubat 2022 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 28 Şubat 2022 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 28 Şubat 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Ceylan ve Ramazan’ın ailesi ile arasındaki yaşananlar ile gündemlere bombe gibi düşen Esra Erol’da programı, yeni bir haftaya başlamaya hazırlanıyor. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yeni bir bölümü ekranlarda olacak olan Esra Erol’da programı, Ceylan ve Ramazan’a büyük bir sürpriz yapılacak. Peki, Esra Erol’da programı 28 Şubat gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 25 Şubat’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki detaylar...

Konuklarının gerçek dram içeren yaşamları ile ATV ekranlarındaki yerini 2015 yılından bu yana alan Esra Erol’da programı, seyircisinin yoğun takip ettiği gündüz kuşağı programları arasında yer alıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol’da programı, saatler 16.20’yi gösterdiğinde canlı yayınına başlıyor.

Esra Erol’da Programı 25 Şubat’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Konu ve konuklarının dikkat çekiciliği ile ATV ekranlarındaki yerini en son 25 Şubat 2022 Cuma günü alan Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; programa yeni konuk olan Aygül Hanım, kızı Filiz Hanım’ın Aydın Macit isimli şahıs tarafından zorla tutulduğunu söyledi. Programa bağlanan Filiz Hanım, Aydın Bey ile arasında 5 yıllık bir ilişki olduğunu, eşi ile boşanmak istediğini ve zorla tutulmadığını söyledi. Esra Erol’da programın bir diğer konuğu olan Ayben Hanım, oğlu Berkay Bey ve gelini Özlem Hanım’ın torunlarına bakmadığı iddiası gerekçesiyle stüdyodaydı. Gelini ve oğlu ile yüzleşen Özlem Hanım, çocukların sağlığı için ailesinden alınması gerektiğini iddia etti. Canlı yayını ihbar kabul eden Aile Bakanlığı, harekete geçti ve çocukları koruma altına aldı. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Zeynep Hanım, eşi İsmail Bey’in eve geri dönmesini istedi. Oğlunun yanına giden İsmail Bey, geri dönmeyeceğini belirtirken; Zeynep Hanım, olanlardan eşinin oğlu ve gelinlerini suçladı. Öte yandan Esra Erol’da programının fenomen konuklarından biri olan Ceylan Hanım ve Ramazan Bey çifti, evlilik teklifi ile izleyicileri bir hayli etkiledi.

Esra Erol’da Programı 28 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Yeni konuları ile haftaya başlamaya hazırlanan Esra Erol’da programı, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yeni bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Esra Erol’da programının yayınlanacak olan yeni bölümünde; taraflar arasında yeni bir yüzleşme daha başlayacak. Seyircisinin büyük bir ilgi ile takip ettiği Esra Erol’da programının yeni bölümü, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarından başlayacak.

28 Şub 2022 - 11:13 - Dizi Fragmanları

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