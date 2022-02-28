- 28 Şub 2022 - 11:22

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 121. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 121. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 121. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlayacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle iddialı 5 yeni yarışmacısının heyecanlı yarışını ekranlara getiriyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 25 Şubat Cuma 120. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Şubat Pazartesi 121. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Her hafta beş yeni yarışmacısı ve birbirinden orijinal yemekleri ile seyircisinin dikkatini çekmeye devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, gündüz kuşağının en çok izlenen yarışları arasında yer alıyor. TV8 ekranlarından yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, haftanın birincisine bir de hediyesi bulunuyor. Şampiyonuna 15 bin TL hediye veren Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 25 Şubat Cuma 120. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Bir haftasının da şampiyonun belirlemiş olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 25 Şubat 2022 Cuma günü 120. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yayınlanan 120. son bölümünde; haftanın son yarışmacısı Batu Bey oldu. Diğer yarışmacıları sofrasında ağırlayan Batu Bey, onlara; domates çorbası, mücver yanına ranch sos ile, kuzu tandır, muskatlı cevizli püre, kaymaklı ayva tatlısı gibi lezzetler sundu. Günün sonunda puanlarını öğrenen Batuhan Bey, Büşra Hanım ve Gül Hanım’dan 4’er puan alırken; Safter Bey’den 3 puan, Bedriye Hanım’dan ise, 5 puan aldı. Haftanın finalini de gerçekleştiren Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında şampiyon olan Bedriye Hanım, aynı zamanda 15 bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Şubat Pazartesi 121. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Heyecanlı yarışı ile hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü 121. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni yarışmacıları ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da haftanın ilk yarışmacısı ile mutfağa girecek.

28 Şub 2022 - 11:22 - Dizi Fragmanları

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