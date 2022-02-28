Yasak Elma 133. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 133. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi, bu hafta sürpriz bir isim ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Handan karakteri ile ortalığı dağıtacak olan Yasak Elma dizisi, bugün 132. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Yasak Elma dizisi 132. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Olaylı sahneleri ile beş sezondur FOX TV ekranlarındaki yerini alan Yasak Elma dizisi, merak ile takip edilen konusunu her hafta daha da heyecanlı hale getiriyor. Bu sezon Yıldız ile Ender’in yeni evliliklerinde yaşadıklarını ekranlara getiren Yasak Elma dizisi, yeni bölümlerini ise, pazartesi günleri saat 20.00’da FO TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Yasak Elma Dizisi 132. Bölümde Neler Yaşandı?

Entrika denince akla ilk gelen yapım olan Yasak Elma dizisi, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü 132. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 132. son bölümünde; Kumru’nun yaşadıklarına bir hayli üzülen Yıldız, bunu kimse ile paylaşmayacağına dair ona söz verdi. Doğan’dan olanları saklamak için çabalayan Yıldız, bir yandan da Ender’in tahrik edici davranışları karşısında Doğan’ı kızdıracak hamleler yapmaya başladı. Ender’in canlı yayında söyledikleri karşısında deliren Yıldız, Çağatay’ın arabasını parçaladı. Bunu Doğan’a gösteren Ender, Kumru’nun yaptıklarını da söylemek için fırsatı kaçırmadı. Ender’in bu hamlesi, Kumru’yu adeta sokakta bıraktı.

Yasak Elma Dizisi 133. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Giderek daha heyecanlı hale gelen Yasak Elma dizisi, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü 133. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 133. yeni bölüm fragmanına göre; Ender, savaşın tek kazananı olmak için Çağatay ve Doğan kavgasını körüklemeye başlayacak. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya çalışacakken; Yıldız, Kumru’yu geri döndürmek için harekete geçecek. Öte yandan aniden gelen Handan, tüm dengeleri değiştirecek. Seyircisinin hayranlık ile takip ettiği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.