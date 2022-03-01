Masumlar Apartmanı 60. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 1 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 60. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Safiye ile Han’ın değişimi ile herkesi şoke edecek bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi, bu hafta 60. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 59. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 60. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Annelerinin yaşamlarında açtığı travmalar tamir etmeye çalışan dört kardeşin yaşamını konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, psikiyatrist ve yazar Gülseren Budacıoğlu’nun bir eserinden uyarlanarak, seyirci karşısına çıkarılıyor. İki sezondur seyircisinin yoğun bir ilgisi gören Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 59. Son Bölümde Neler Yaşandı?

İlişkilerinde çeşitli sorunlar yaşamaya başlayan kardeşlerin yaşamını ekranlara getiren Masumlar Apartmanı dizisi, seyircisi ile en son 22 Şubat 2022 Salı günü 59. bölümü ile buluştu. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 59. son bölümünde; Gülben, hiç beklemediği bir konu hakkında öğrendikleri karşısında adeta şoke oldu. Bu yaşananlara bir de Abidin ile yaşadığı kötü sürpriz eklenince Gülben, Safiye’nin aksine bir hayli dağıldı. Han’ın Ceylan ile yaşadığı kavga onu daha da karanlığa sürüklerken; teselliyi eski alışkanlığında buldu. Dağılan tüm ailesini toparlamak için çabalaması gerektiğini fark eden Safiye, Naci’den yardım istedi. Naci’nin desteği ile hayatını değiştirmek için çok önemli bir adım atan Safiye, ailesini bir arada tutmak için de harekete geçti. Öte yandan bu gelişmeler Ceylan’ı geri kazanmak isteyen Han’ı hemen harekete geçirdi.

Masumlar Apartmanı Dizisi 60. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Kardeşlerin yavaş yavaş değişmeye başladığı Masumlar Apartmanı dizisi, 1 Mart 2022 Salı günü 60. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 60. yeni bölüm fragmanına göre; Safiye, Naci’nin hastalığını öğrendikten sonra kendisini dahi aşan değişikliklere imza atacak. Önce kebapçıya ardından ise, lunaparka gidecek olan Safiye, ailedeki herkesi bir hayli şaşırtacak. Gülben, Abidin ile yaşadığı olayın ardından daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacakken; Han’ın birden değişmesi, Ceylan’ı bir hayli etkileyecek. Aile içerisinde yeni kararların alınacağı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.