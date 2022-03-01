- 01 Mar 2022 - 07:25

Masumlar Apartmanı 60. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 1 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 60. Bölüm izle seçeneği ile 60. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Masumlar Apartmanı Dizisi 60. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Safiye ile Han’ın değişimi ile herkesi şoke edecek bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi, bu hafta 60. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 59. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 60. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Annelerinin yaşamlarında açtığı travmalar tamir etmeye çalışan dört kardeşin yaşamını konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, psikiyatrist ve yazar Gülseren Budacıoğlu’nun bir eserinden uyarlanarak, seyirci karşısına çıkarılıyor. İki sezondur seyircisinin yoğun bir ilgisi gören Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 59. Son Bölümde Neler Yaşandı?

İlişkilerinde çeşitli sorunlar yaşamaya başlayan kardeşlerin yaşamını ekranlara getiren Masumlar Apartmanı dizisi, seyircisi ile en son 22 Şubat 2022 Salı günü 59. bölümü ile buluştu. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 59. son bölümünde; Gülben, hiç beklemediği bir konu hakkında öğrendikleri karşısında adeta şoke oldu. Bu yaşananlara bir de Abidin ile yaşadığı kötü sürpriz eklenince Gülben, Safiye’nin aksine bir hayli dağıldı. Han’ın Ceylan ile yaşadığı kavga onu daha da karanlığa sürüklerken; teselliyi eski alışkanlığında buldu. Dağılan tüm ailesini toparlamak için çabalaması gerektiğini fark eden Safiye, Naci’den yardım istedi. Naci’nin desteği ile hayatını değiştirmek için çok önemli bir adım atan Safiye, ailesini bir arada tutmak için de harekete geçti. Öte yandan bu gelişmeler Ceylan’ı geri kazanmak isteyen Han’ı hemen harekete geçirdi.

Masumlar Apartmanı Dizisi 60. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Kardeşlerin yavaş yavaş değişmeye başladığı Masumlar Apartmanı dizisi, 1 Mart 2022 Salı günü 60. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 60. yeni bölüm fragmanına göre; Safiye, Naci’nin hastalığını öğrendikten sonra kendisini dahi aşan değişikliklere imza atacak. Önce kebapçıya ardından ise, lunaparka gidecek olan Safiye, ailedeki herkesi bir hayli şaşırtacak. Gülben, Abidin ile yaşadığı olayın ardından daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacakken; Han’ın birden değişmesi, Ceylan’ı bir hayli etkileyecek. Aile içerisinde yeni kararların alınacağı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.

01 Mar 2022 - 07:25 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Destan 13. Bölümü 2022 Full İzle! 1 Mart 2022 Destan 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 13. Bölümü 2022 Full İzle! 1 Mart 2022 Destan 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 1 Mart Baba Dizisi 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 1 Mart Baba Dizisi 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 1 Mart 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 1 Mart 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Üç Kuruş 16. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 16. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 133. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 133. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 121. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 121. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Esra Erol'da 28 Şubat 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Şubat 2022 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 28 Şubat 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Şubat 2022 Cuma ATV Canlı İzle!
İBO Show Canlı İzle! 27 Şubat 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! mask
İBO Show Canlı İzle! 27 Şubat 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle!
Teşkilat Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Destan 13. Bölümü 2022 Full İzle! 1 Mart 2022 Destan 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 13. Bölümü 2022 Full İzle! 1 Mart 2022 Destan 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 1 Mart Baba Dizisi 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 1 Mart Baba Dizisi 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 1 Mart 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 1 Mart 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Üç Kuruş 16. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 16. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 133. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 133. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 121. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 121. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Esra Erol'da 28 Şubat 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Şubat 2022 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 28 Şubat 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Şubat 2022 Cuma ATV Canlı İzle!
İBO Show Canlı İzle! 27 Şubat 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! mask
İBO Show Canlı İzle! 27 Şubat 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle!
Teşkilat Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 27 Şubat 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Destan 13. Bölümü 2022 Full İzle! 1 Mart 2022 Destan 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 13. Bölümü 2022 Full İzle! 1 Mart 2022 Destan 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 1 Mart Baba Dizisi 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 1 Mart Baba Dizisi 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 1 Mart 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 1 Mart 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Aziz Dizisinde Pierre Öldü Mü? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrıldı Mı? mask
Aziz Dizisinde Pierre Öldü Mü? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrıldı Mı?
Sadakatsiz Dizisinin Fişi Çekildi! Başrol Oyuncusu Dizinin Ekranlara Gelmeyeceğini Açıkladı! "Artık Hiçbir Bölümü Olmayacak!" Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinin Fişi Çekildi! Başrol Oyuncusu Dizinin Ekranlara Gelmeyeceğini Açıkladı! "Artık Hiçbir Bölümü Olmayacak!" Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinden Kumru Kovuldu! Pılını Pırtını Valizine Soktular; Hiç Olmadı Bu! “Allah’ım Çok Şükür!” Neler Oldu Neler… mask
Yasak Elma Dizisinden Kumru Kovuldu! Pılını Pırtını Valizine Soktular; Hiç Olmadı Bu! “Allah’ım Çok Şükür!” Neler Oldu Neler…
Arka Sokaklar Dizisinde Acı Haber Var! Seri Katil Selin’in Ensesinde, Senaryo Ortaya Çıktı! Mesut Komiserin Kursağında Kaldı! “Yapma Be Senarist! mask
Arka Sokaklar Dizisinde Acı Haber Var! Seri Katil Selin’in Ensesinde, Senaryo Ortaya Çıktı! Mesut Komiserin Kursağında Kaldı! “Yapma Be Senarist!
Teşkilat Dizisinde Pınar’ın Çocukluk Aşkı Çetin Öldü Mü? Mustafa Açılan Diziden Ayrıldı Mı? mask
Teşkilat Dizisinde Pınar’ın Çocukluk Aşkı Çetin Öldü Mü? Mustafa Açılan Diziden Ayrıldı Mı?
Yargı Dizisindeki Engin Yeniden Döndü! Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Seyircinin Tüyleri Ürperdi; Kanı Dondu! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisindeki Engin Yeniden Döndü! Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Seyircinin Tüyleri Ürperdi; Kanı Dondu! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Defteri Kapandı! Nalan’ın Tokadı Bastı, Sedat’ın Feleği Şaştı! Duvara Sülük Gibi Yapıştı; Milyonlar Şok Oldu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Defteri Kapandı! Nalan’ın Tokadı Bastı, Sedat’ın Feleği Şaştı! Duvara Sülük Gibi Yapıştı; Milyonlar Şok Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Destan 13. Bölümü 2022 Full İzle! 1 Mart 2022 Destan 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 13. Bölümü 2022 Full İzle! 1 Mart 2022 Destan 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 1 Mart Baba Dizisi 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 1 Mart Baba Dizisi 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 1 Mart 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 1 Mart 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Üç Kuruş 16. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 16. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 133. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 133. Bölüm Full İzle! 28 Şubat Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 121. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 121. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status