Üç Kız Kardeş 2. Bölüm Full İzle! 1 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Üç kız kardeş Dizisi 6. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni aile konulu dizisi olan Üç Kız Kardeş, hikayesini derinleştirmeye başlıyor. Bugün 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ı yeni sınavlar bekliyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 1. bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

Süreç Film imzası ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, Türkan, Dönüş ve Derya isimli kardeşlerin birden altüst olan yaşamını konu alıyor. Yönetmenliğini Eda Teksöz’ün yaptığı Üç Kız Kardeş dizisinin senaryosunu ise, Erkan Birgören ve Betül Yağsağan ikilisi kaleme alıyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerini İclal Aydın ile Reha Özcan gibi güçlü isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 1. Bölümde Neler Oldu?

Aile konulu hikayesiyle ekranlara başlar başlamaz kendisine bir seyirci kitlesi yaratmayı başaran Üç Kız Kardeş dizisi, 22 Şubat 2022 Salı günü 1. bölümü ile yayın hayatına başladı. Üç Kız Kardeş dizisinin 1. son bölümünde; Nesrin ve Sadık Kalender çiftinin birbirinden güzel kızları olan Türkan, Derya ve Dönüş’ün yaşam hikayeleri anlatılmaya başlandı. Ayvalık’ta sessiz sakin bir yaşam süren Kalender ailesinin hayatı Rüçhan Korman’ın Türkan’ı oğlu Somer’e istemesi ile değişir hale geldi. Düğün hazırlığı içerisinde olan Türkan’ın hayatı ise, Sadık'ın erkek kardeşi Fatih'in gelmesiyle birlikte altüst olmaya başladı. Öte yandan kalbi aynı okulda olan Serdar için Dönüş ablası Derya ise, sınav stresi ile karşı karşıyaydı.

Üç Kız Kardeş Dizisi 2. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesini anlatmak için seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Üç Kız Kardeş dizisi, 1 Mart 2022 Salı günü 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sürükleyici bir hikayeye başlayan Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göre; Türkan ile Somer arasındaki yakınlaşma, günden güne daha da artacak. Türkan’ın güzelliğine kapılan Somer, Mine’de git gide uzaklaşmaya başlayacak. Dönüş’ün geçirdiği baygınlık ise, Derya ve Sadık’ı bir hayli endişelendirecek. Ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Üç Kız Kardeş’in yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.