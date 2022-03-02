- 02 Mar 2022 - 11:51

Müge Anlı'da 2 Mart 2022 Bölüm Nasıl Full İzlenir! Müge Anlı’da Bu Sabahki Bölümü Atv Ve Youtube Canlı İzleme Linki Nedir!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Mart 2022 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Mart 2022’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 2 Mart 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Tuğçe Semiz ve Emine Çöp cinayetinde önemli ipuçları elde eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü ulaştığı önemli tanıklardan biriyle yaptığı röportajı ekranlara getirecek. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Mart gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 1 Mart’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

2008 yılından bu yana mağduriyet yaşayan herkesin sesi olmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, faili meçhul dosyaların ardına düşmeyi de sürdürüyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni canlı bölümleri ise, saat 10.00’da başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 1 Mart’ta Neler Yaşandı?

Dolandırılanların, kayıp yakınlarının ve faili meçhul cinayette yakınlarını kaybedenlerinin sesi olmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 1 Mart 2022 Salı günü yayınlanan canlı yayınında üç ayrı konuyu ele aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde ele alınan ilk konu, evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 41 yaşındaki Ebru Fidan oldu. Sevgilisi Ramazan Bey tarafından babasından kalma evinin sattırıldığını iddia eden Fidan Hanım, paranın tamamının tüketildiğini ve para bittikten sonra da otogarda terk edildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili yayına bağlanan Ramazan Bey iddiaları reddetse de evi alan emlakçı canlı yayına bağlanarak, Ramazan Bey’in inatla parayı elden istediğini, kendisinin durumdan şüphelenerek, paranın bir kısmını Fidan Hanım’ın banka hesabına havale ettiğini söyledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir diğer konusu 13 yıldır kayıp olan Sevgi Demirci ve çocuğu oldu. Sevgi Demirci’yi aramaya başlayan Müge Anlı, kayıp kadının son görüldüğü bölgeyi duyurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir süredir ele aldığı bir cinayet vakası olan Emine Çöp ve Tuğçe Semiz’in ölümü dün de ele alındı. Emine Çöp’ün bilgisayarında şantaj unsuru olabilecek olan görüntülere ulaşan abi Ramazan Bey, bu görüntüleri kendisinin elde etmediğinin altını çizdi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 2 Mart Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir canlı yayını için geri sayıma başlamış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde Emine Çöp ve Tuğçe Semiz’in ölümü araştırılmaya devam edilecek. Konuyla ilgili saldırıdan yaralı olarak kurtulan Alihan’ın tanıklığına başvuracak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarından başlayacak.

02 Mar 2022 - 11:51 - Dizi Fragmanları

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