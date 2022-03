Esra Erol'da 2 Mart 2022 Çarşamba Full İzle! Esra Erol’un Bu Akşamki Bölümü Atv Ve Youtube Canlı İzleme Linki Nedir!

Esra Erol 2 Mart 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Bir süredir konuk ettiği Ceylan ve Ramazan çifti ile adeta fenomen haline gelmiş olan Esra Erol’da programı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Esra Erol’da programı 2 Mart gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 1 Mart’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Farklı formatı ile gündüz kuşağının renkli programlarından biri olan Esra Erol’da programı, konuklarının derdine derman olmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da programı, saat 16.20’yi gösterdiğinde canlı olarak yayınlanıyor.

Esra Erol’da Programı 1 Mart’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Programında yaşamlarını ele aldığı konuklarının dram dolu hayatları ile her gün gündemleri belirlemeye devam eden Esra Erol’da programı, ATV ekranlarındaki yerini 1 Mart 2022 Salı günü aldı. Esra Erol’da programının dünkü son bölümünde; oğlu Berkay Bey ile gelini Özlem Hanım’ın yasaklı madde kullanması ve çocuklarına şiddet uygulaması nedeniyle torunlarının sağlıklı bir şekilde büyümediğinden şikayetçi olan Ayben Hanım, canlı yayında Berkay Bey’in babası ve eski eşi Ahmet Bey ile yüzleşti. Ahmet Bey’in şimdiye kadar oğlu ile ilgilenmediğini söyleyen Ayben Hanım, şu an ortaya çıktığını iddia etti. Oğlunun her zaman yanında olduğunu söyleyen Ahmet Bey ise, torunlarının oğlunun elinden alınmasının fazla olduğunu söyledi. Çocukları için tedavi olmayı kabul eden Berkay Bey ve Özlem Hanım için ise, Esra Erol harekete geçti. Esra Erol’da programının bir diğer tanınmış konuğu olan Yasemin Hanım, kendisini aldatan Yaşar Bey’den anlaşmalı bir şekilde boşandı. Yaşar Bey’den aylık 3 bin 750 TL yoksulluk nafakası almaya hak kazanan Yasemin Hanım, oturdukları evi de kendi üzerine mahkemenin kararı sonrası aldı. Öte yandan Esra Erol’da programının adeta fenomen haline gelmiş konukları olan Ceylan ve Ramazan çifti, nikah hazırlıklarına başladı. Annesini muhakkak yanında istediğini belirten Ceylan Hanım, annesine seslendi.

Esra Erol’da Programı 2 Mart Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir güne başlayacak olan Esra Erol’da programı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü merak edilen konu ve konukları ile ATV ekranlarında olacak. Saatler 16.20’yi gösterdiğinde canlı yayınına başlayacak olan Esra Erol’da programı, bugün yeni konuklarını da stüdyosunda ağırlayacak.