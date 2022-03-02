Zuhal Topal’la Yemekteyiz 123. Bölüm Full İzlenir! Zuhal Topal’la Yemekteyiz Bu Akşamki Bölümü Tek Parça TV8 Ve Youtube Canlı İzleme Linki Özeti Nedir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 123. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta bir kişiye 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu haftaki yarışının da tam olarak ortasına geliyor. Bugün 123. bölümü ile ekranlara gelecek olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölüm fragmanı da yayınlanmış bulunuyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 1 Mart Salı 122. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2 Mart Çarşamba 123. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Her hafta beş yeni isim ile mutfağa giren ve yarışmacıları arasındaki tatlı atışmalarıyla seyircisini ekran başına kilitleyen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, birbirinden lezzetli eller ile yarışmaya devam ediyor. Sevilen yapım Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümleriyse, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 1 Mart Salı 122. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Haftanın şampiyonuna adım adım yaklaşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, TV8 ekranlarındaki yerini en son 1 Mart 2022 Salı günü 122. bölümü ile aldı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ikinci yarışmacısı olan Gökçe mutfağa girdi. Rakiplerine birbirinden lezzetli yemekler yapan Gökçe’nin menüsünde; karamelize soğanlı kremalı mercimek çorbası, fırında sütlü lorlu kabak, güveç kebabı, bademli pilav, tatlı patates havuç püresi, cevizli lorlu dört yeşillik salatası ve çikolata şelaleli kedidilli pastası yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışında herkesin puanını öğrenen Gökçe Hanım, Hatice Hanım ile Serdar Bey’den 5’er puan alırken; Seda Hanım’dan 4 puan, Gülderen Hanım’dan ise, 6 puan aldığını öğrendi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2 Mart Çarşamba 123. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Bir haftasını daha yarılamış olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü 123. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yarışın giderek daha keyifli hale geldiği Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 123. yeni bölüm fragmanına göre, bugün haftanın üçüncü yarışmacısı, mutfağa girecek. Açık oylama ile heyecanı daha da artıracak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.