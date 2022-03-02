Sadakatsiz 51. Bölüm Nasıl Full İzlenir! 2 Mart 2022 Sadakatsiz 51. Son Bölüm Kanal D Ve Youtube Canlı İzleme Linki Özeti…

Sadakatsiz 51. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Asya ile Volkan arasındaki yakınlaşmanın Derin’i öfkeden deliye döndüreceği Sadakatsiz dizisinin 51. bölümü bu akşam, çok konuşulacak sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 50. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Eşi Volkan’ın kendisini Tekirdağ’ın güçlü iş insanlarından birinin kızı olan Derin ile aldattığını öğrenmesiyle birlikte Asya’nın hayata ve hukuka karşı verdiği mücadeleyi konu alan Sadakatsiz dizisi, entrikalar ile dolu olay örgüsü ile iki sezondur Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Geçtiğimiz gün 60. bölümü ile final yapacağını duyuran Sadakatsiz dizisi, finale doğru yaklaşırken de her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Sadakatsiz Dizisi 50. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Entrika dozunu her hafta biraz daha artıran Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 50. bölümü ile aldı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 50. son bölümünde; Haluk’un ölümü, Tekirdağ’daki tüm dengeleri bir kez daha değiştirdi. Asya ile Aras’ın evlendikten sonra Londra’ya taşınacağı haberi, başta Ali olmak üzere, herkesi şaşırtırken; Ali, babasının yanında yaşamaya başladı. Haluk’un ölümünün ardından Gönül ile işbirliği yapan Volkan’ın şirketin başına geçmesiyle birlikte yeniden Volkan ile bir arya gelen Derin ise, Ali’nin Volkan’da yaşamasından pek de memnun olmadı. Öte yandan herkesin Haluk’un ölümünden suçlu tuttuğu Aras ile Selçuk arasında yaşanan kriz, Nil’in Selçuk’sa cephe almasına neden oldu.

Sadakatsiz Dizisi 51. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Aldığı final kararı ile seyircisini bir hayli endişelendiren Sadakatsiz dizisi, 2 Mart 2022 Çarşamba günü 51. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 51. yeni bölüm fragmanına göre; Ali için bir araya gelecek olan Asya ile Volkan’ın aile fotoğrafı Derin’i sinirden deliye çevirecek. Bu yakınlaşmadan son derece rahatsız olan Derin, Ali’den de uzaklaşmaya başlayacak. Volkan ise, Asya’yı önemli ölçüde etkileyecek ve onu son derece şaşırtacak bir bilgi ile onu kendi tarafına çekmeye çalışacak. Finale 10 kala seyircisinin karşısına çıkacak olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.